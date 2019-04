Pablo Simón: «Los castellanos y leoneses tendrán un papel fundamental en las próximas elecciones generales» Pablo Simón conversa con Angélica Tanarro, de espaldas. / Rodrigo Jiménez Pablo Simón participa en una nueva entrega del ciclo Cronistas del Siglo XXI SAMUEL REGUEIRA Valladolid Martes, 2 abril 2019, 21:13

«Vendrán políticos que jamás han pisado suelo castellanoleonés para pediros vuestro voto». Así de crucial juzga el papel de esta comunidad en las próximas elecciones generales el politólogo y analista Pablo Simón, «porque estos escaños son fundamentales». Simón analizó protagonizó en la Sala de Cultura de Cajamar una nueva entrega del ciclo Cronistas del Siglo XXI, organizado por la Fundación Miguel Delibes en homenaje a la profesión de periodista que el escritor ejerció en vida.

El encuentro, dirigido por Angélica Tanarro, periodista y colaboradora de El Norte de Castilla; arrancó con la particular definición de Simón del politólogo sobre su oficio; «ser pornógrafos, desnudar la realidad política del momento y encontrar respuestas a incógnitas como por qué es más difícil formar gobierno ahora que antes, el auge de la extrema derecha o el nacimiento del nacionalismo en comunidades pequeñas, no solo en España». El analista abordó varias veces la idea de que nuestro país no es tan diferente como el resto de Europa, con respecto a la fragmentación de fuerzas políticas, crisis territoriales, mociones de censura y el robustecimiento de nuevos partidos en pleno otoño de los tradicionales.

A todo ello, y con la vista en las próximas elecciones, se suma el peculiar sistema electoral que miraba a los peces grandes e ignoraba a los peces pequeños del estanque; «pero ahora todos los partidos son peces medianos». El oportuno 'descubrimiento' de la España rural y su integración en mensajes de campaña no es, para Simón, otra cosa distinta al «disputado voto del señor Cayo», donde en determinadas circunscripciones un diputado puede ser de un partido o de otro de muy distinto signo y, por extensión, hacer coalición conservadora o progresista.

El politólogo tampoco ahorró dardos para apuntar a la postura de la ciudadanía con sus demandas a la esfera de la representación gubernamental y el debate mediático, que fructifican en la banalización de la política y el 'infotainment' (información + entretenimiento), donde los broncas disputas tanto en el Congreso como en un plató de televisión responden, sin ambages, a las peticiones de quien quiere informarse y entretenerse de esta forma sobre temas políticos. La ley de la oferta y la demanda cierra el bucle con el papel de los medios de comunicación, que «débiles, frágiles y precarios tras la crisis económica» entran en una feroz competencia los unos contra los otros para dar voz -y, en ocasiones, voto- a debates ya superados y del todo punto desmerecedores de su acogida mediática.

Simón también analizó el éxito de Vox en Andalucía: «No lo votó por las duras políticas contra la inmigración sino por el tema territorial», y auguró que la solución al independentismo catalán, pese a las proclamas electorales, «no será pronto ni será fácil».