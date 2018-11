«El cambio de hora, Cataluña y el papel de la mujer eran también noticia en 1918» María Antonia Fernándezl del Hoyo, ayer, al inicio de la conferencia. / Henar Sastre La historiadora María Antonia Fernández del Hoyo disertó sobre el clima político y social de Valladolid en el año que se creó la Escuela de Música JESÚS BOMBÍN Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 09:15

María Antonia Fernández del Hoyo (Valladolid, 1945) ha dedicado su vida a la docencia como profesora de Historia del Arte en la UVA y a Valladolid su pasíón investigadora para desbrozar su pasado a través de sus personajes, su arquitectura, sus artistas y sus hitos históricos. En el año 2000 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, donde ayer impartió la conferencia 'Valladolid en 1918' con motivo del ciclo que la institución académica ha organizado en conmemoración el centenario del Conservatorio de Música de Valladolid.

«Leyendo la prensa de la época descubres que hay cosas que son prácticamente iguales, que la actualidad sigue estando dominada por temas que entonces preocupaban, como el problema de Cataluña, el papel de la mujer o los debates que suscitó el cambio de hora al adelantarse el reloj sesenta minutos en aquel año», recordaba ayer la autora de libros como 'El Campo Grande' y 'Patrimonio perdido: conventos desaparecidos de Valladolid'.

La capital del Pisuerga en su vertiente histórica, social, urbanística, arquitectónica y artística ha sido objeto de indagaciones que María Antonia Fernández del Hoyo ha sustanciado después en monografías como la de la mística vallisoletana del siglo XVI Marina Escobar o la dedicada a Miguel Íscar, alcalde de Valladolid entre 1877 y 1880. Con su disertación, construida a partir de las actas municipales y de las páginas de El Norte de Castilla y de 'Diario Regional', abrió ayer una ventana a la ciudad en ese 1918 en el que el Gobierno presidido por Antonio Maura decretó el adelanto de una hora en el reloj. «La gente lo celebró como una especie de Nochevieja en la Plaza Mayor aquel 15 de abril en el que se cambió la hora, aunque también había noticias más preocupantes, como las derivadas de la I Guerra Mundial, que en la ciudad supuso una gran carencia de abastecimientos y de productos básicos, hasta el punto que hubo un momento en que las autoridades requisaron la harina de Valladolid para llevarla a Bilbao, que tenía aún menos que nosotros», recuerda la historiadora.

En el ámbito urbanístico, cuenta que por entonces se estaba completando el cierre de La Esgueva por el centro de la urbe, rellenando los cauces que la atravesaban. «Recuerdo que mi padre me contaba que en esa época tenía 14 años y se estaba trazando la nueva calle Dos de Mayo, que en febrero del año siguiente llamarían Joaquín Costa; una verdadera lástima que no haya ninguna fotografía de todo aquello».

De aquel tiempo le llama la atención la existencia de «un montón» de organizaciones de beneficencia, así como la inauguración aquel año del nuevo asilo de caridad en el edificio que alberga actualmente la residencia de El Carmen, frente al Archivo de la Real Chancillería.

Asidua a los archivos de la ciudad, le gustaría que el pasado de Valladolid siguiera explorándose a través de estos centros de documentación por los que sigue manando historia aún por contar, aunque lamenta que los jóvenes investigadores lo tienen un poco más complicado. «Ahora para hacer currículum lo que se lleva es publicar en revistas que no sean de aquí, tienen que ser de fuera para que te den mérito y es una lástima; además, me da rabia que en las páginas de redes sociales se cojan cosas publicadas sin citar las fuentes, no hay rigor», deplora.