'Bestiarium', retrato oculto de las razas patrias

Martes, 23 octubre 2018

«No confundas churras con merinas», dice el dicho popular que alude a dos razas de ovejas. Pero no especifica si habla de la merina negra o la de Grazalema, o si se refiere a la churra lebrijana o a la tensina. Este amplio abanico de razas ovinas, y de otras ramas de animales domésticos, es el que pretende dar a conocer la exposición fotográfica 'Bestiarium', de José Barea, que se podrá visitar hasta el 24 de marzo en el Museo de la Ciencia.

La muestra está dividida en ocho apartados, que hacen referencia a ocho especies de animales distintas: 'Columba', que incluye 32 razas de paloma; 'Taurus', que abarca 40 tipos de ganado bovino; 'Porcus', que muestra 12 razas de cerdos distintas; 'Equus', con seis familias de asno y 17 de caballos; 'Avis', que contiene cuatro razas de pavos, dos de ocas y 26 de gallos y gallinas; 'Canis', con 34 especímenes de perros; 'Capra', que comprende 23 tipos de cabras; y 'Aries', con 45 razas ovinas. Todos ellos ejemplares propios del territorio nacional.

«La exposición pretende que el espectador se quede impactado con la gran variedad de animales que hay, y solo en España», explica José Barea, fotógrafo y autor de la muestra, habló con «prácticamente todas las asociaciones de ganaderos y veterinarios del país» para realizar este proyecto; el cual engloba 241 tipos de animales patrios, de los cuales solo 64 están expuestos en 'Bestiarium' por motivos de espacio, cada uno con su respectivo panel informativo.

El trabajo hecho por Barea, quién inició la andadura en 2009, tiene entre sus objetivos que estas imágenes lleguen a las ciudades para concienciar sobre la biodiversidad española, hecho logrado según prueban las otras 18 exposiciones que ha hecho la muestra a lo largo del territorio nacional, en solo dos años. Los retratos, captados en estudios improvisados, se complementan con distintas piezas relacionadas con el mundo rural, cedidas por la Asociación Amigos de la Gallina Negra Castellana y A21soCtenible.

Además, que la gente «vea razas que nunca verían de otra forma fuera de su comunidad» es otra de los metas que tiene esta exposición, según afirma el autor, especializado en fotografía cultural y de patrimonio. «Yo no soy biólogo, cuando me metí en este tema descubrí un mundo», comenta el autor, que aprovecha para indicar que «es el proyecto más revelador que he hecho en 23 años de carrera».

Razas castellanas y leonesas

En lo que respecta a Castilla y León, la comunidad autónoma agrupa, del total del proyecto, tres razas de ovejas, una de aves, dos especímenes ecuestres, otro más caprino, dos clases bovinas y una raza de burro. Entre todas ellas, destacan las vacasserrana negra, característica de los pastos sorianos, y avileña negra, cuyo paraje natural se encuentra en la parte abulense del Sistema Central; o los caballos hispano-bretón, de músculos fuertes para el trabajo en el campo, y el losino, especie en peligro de extinción oriunda del Valle de Losa.