El Ayuntamiento releva al gerente de la Fundación de Cultura y busca candidato para «impulsar la entidad» Juan Sanz. / Henar Sastre Juan Sanz, nombrado hace apenas dos años para reestructurar el organismo, se considera cesado «porque no se me ha renovado la confianza» JESÚS BOMBÍN Valladolid Miércoles, 4 septiembre 2019, 12:48

El 22 de septiembre de 2017 el comité ejecutivo de la Fundación Municipal de Cultura seleccionó a Juan Sanz Ruiz como gerente de esta entidad con el encargo de reorganizarla dotándola de una estructura más operativa y transparente, unificando la gestión de los museos Patio Herreriano y de la Ciencia, la Seminci y el Teatro Calderón. Apenas dos años después, Juan Sanz, elegido entonces con los votos del PSOE, Valladolid Toma la Palabra y la Federación de Asociaciones de Vecinos, ha sido relevado de su cargo para dar «un impulso a la Fundación Municipal de Cultura con otra orientación».

El BOE publicó el pasado lunes el anuncio de la convocatoria para la provisión de la plaza de gerente de la FMC y el Bocyl registró el 7 de agosto las bases de una convocatoria que se decidirá mediante el sistema de libre designación.

Aunque en el último consejo rector de la Fundación celebrado en julio desde la Concejalía de Cultura se anunció la convocatoria de la plaza como consecuencia de una renuncia de mutuo acuerdo con Juan Sanz, este se considera cesado «porque no se me ha renovado la confianza». «Tras las últimas elecciones, solicité por carta que se me renovara o no la confianza, algo que estimo necesario cuando termina una legislatura y se abre una nueva etapa; entonces la concejala Ana Redondo me dijo que están pensando que sería oportuno darle otra orientación a la Fundación Municipal, que lo he hecho muy bien, pero que ha pasado mi etapa, así que yo entiendo que es un cese, no le doy más importancia, aunque estaba interesado en seguir», explicó ayer Juan Sanz, funcionario municipal que seguirá trabajando en la entidad hasta la desginación de su sustituto.

En la actualidad la Fundación Municipal de Cultura cuenta con medio centenar de trabajadores sobre una plantilla de 61 en la que, tras la reorganización, existen varias plazas vacantes, y maneja un presupuesto inicial de 16 millones de euros, elevado hasta los 18 después de ser sometido a varias modificaciones.

Sobre la situación de la gerencia, la concejala de Cultura, Ana Redondo, descartó que se trate de un cese. «Juan Sanz ha hecho un trabajo magnífico que no era nada fácil y una vez concluido ese momento hemos decidido pensar en alguien de futuro, con un perfil diferente, acorde a las nuevas circunstancias para impulsar y dar un giro a la entidad».