Ávila agarra el trapecio para recibir a la VI edición de Cir&Co
Esta edición contará con 32 compañías, 20 de ellas extranjeras, que ofrecerán más de 160 espectáculos entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre

La VI edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co, que se celebrará en Ávila del 28 de agosto al 2 de septiembre, contará con la participación de compañías, escuelas y artistas de 14 países diferentes, seis más que las nacionalidades participantes en la pasada edición 2017.

La programación de la VI edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León pondrá en escena más de 160 actividadespara disfrutar en la ciudad de Ávila. Una nueva edición que espera revalidar el éxito de público del pasado año, con 75.000 visitantes, y que cuenta con una apuesta decidida por la mejora de la accesibilidad y el compromiso social y medioambiental, con nuevas secciones, nuevos espacios y la consolidación de una programación que aúna artes escénicas de vanguardia con patrimonio y gastronomía.

Espectáculo ofrecido por la compañía Lurrak, procedente del territorio nacional. / El Norte

La presente edición contará con la participación de 32 compañías de artes circenses, de las cuales 20 son extranjeras, lo que supone más del 60% del total de compañías participantes en el festival. Además, dentro de la programación, está previsto el V Encuentro de Escuelas Europeas de Circo, que contará con la participación de 12 artistas, procedentes de seis escuelas europeas.

El festival pondrá en escena una programación vanguardista e innovadora, con diez estrenos absolutos en España, además de ocho estrenos en Castilla y León y el estreno mundial del espectáculo H.Art, que tras su paso por Ávila, viajará hasta el Circo Price de Madrid.

Países participantes

Los países presentes en Cir&Co 2018 sonFrancia, Bélgica, Suiza, Argentina, Italia, Chequia, Holanda, Alemania, Suecia, Finlandia, Israel, Gran Bretaña, Canadá y España. Ejemplos, procedentes de Francia, son Etienne Favré o Solfasirc; y de Bélgica, Belcirque o Sur Mesure. Desde Italia, participará la compañía Cía el Cruce y desde Suiza, regresa la Compagnie Nicole&Martin. Argentina cuenta con la participación de hasta seis compañías, entre las que están Chimichurri y Ruedan Clowns.

A nivel nacional, esta edición contará con la participación de las compañías (Cía)3, Lanördika circo y danza, Circ Pistolet, Sincronacidas, Lurrak, Asaco Producciones y La Troupe Malabó. Además, lascompañías de Castilla y León participantes en esta edición son Cía de Títeres Errantes, Teatro Atópico y Tropiezo Teatro.

Esta año Cir&Co cuenta con el V Encuentro de Escuelas Europeas de Circo y un estreno mundial

Ávila acogerá el nuevo Encuentro de Escuelas Europeas de Circo, en su quinta edición y dentro del proyecto CRECE, como apuesta por el talento joven e internacional. En Cir&Co 2018 participarán 12 artistas de diferentes países, pertenecientes a seis escuelas: University of Dance and Circus Doch Estocolmo de Suecia, Codarts Rotterdam de Holanda, Ecole Superieure des Arts du Cirque Esac du Bruxelles de Bélgica, Academy for Modern Circus Amoc Copenhagen de Dinamarca, Le Lido-Centre des Arts du Cirque de Toulouse de Francia y la Escuela Carampa de España.

Durante el encuentro y con procesos creativos abiertos al público, los artistas trabajarán en la creación del espectáculo H.Art, que girará en torno al mundo de los sueños, bajo la dirección artística de Iris Muñoz, coreógrafa y profesora de danza contemporánea. El espectáculo, estreno mundial en Ávila, se podrá disfrutar el viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre en el Episcopio. Tras su paso por el festival, el espectáculo H.Art viajará hasta el Circo Price de Madrid.