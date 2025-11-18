C. A. Martes, 18 de noviembre 2025, 07:03 Comenta Compartir

Dice que 'Amada Carlota', que acaba de publicar con Espasa, es quizás su obra más arriesgada. En ella, el viejo detective Tony Roures vuelve a emplearse a fondo en un caso del que todavía nos quedan por conocer algunos secretos: el de los niños robados durante el franquismo. Alrededor de este libro de Marta Robles (Madrid, 1963) girará la próxima Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que se celebrará el miércoles 19 en el Círculo de Recreo de Valladolid, con el patrocinio de la Fundación Vocento y la Fundación Caja Rural de Zamora.

–¿Por qué se trata de tu obra más arriesgada? ¿Qué riesgo añadido ha tenido con respecto a otras novelas anteriores?

–Varios. El primero que es una estructura narrativa con tres espacios temporales, lo que siempre supone una complicación a la hora de desarrollar una novela. El segundo, que he optado por una estructura de anticipación; es decir, me he saltado las reglas canónicas de la novela negra y he elegido una trama más de suspense que de intriga, al estilo Hitchcock. Y el tercero, y casi el más importante, es que aquí el detective va a tener que investigar un caso principal relacionado con la mujer a la que ama y otro en el que una persona muy cercana a él (no diré cuál) va a correr un serio peligro y eso requería que Roures se humanizara, se quitara muchas de sus máscaras y dejara al descubierto sus sentimientos. Y mostrar los sentimientos siempre supone un riesgo. En la literatura y en la vida.

–La peripecia principal se centra en la trama de niños robados durante el franquismo. Aunque hablamos de una novela, casi hay un ensayo detrás…

–Yo no he escrito ni un ensayo ni un tratado sobre el robo de bebés en España o en la historia de la humanidad (y hay unos cuantos), solo he dejado al descubierto, y te diré que muy someramente, un hecho contrastado que se dio entre nosotros en dictadura y en democracia. Y también que ese hecho, ese robo de bebés, tuvo su germen en esa descabellada teoría del gen rojo del Doctor Vallejo-Nájera, que defendía que la cercanía con el marxismo derivaba en una degeneración social, moral e intelectual, para justificar lo injustificable. Una teoría no muy conocida, por otra parte, aunque ese gen rojo ya apareciera en una novela de Almudena Grandes, creo recordar que en La madre de Frankenstein, relacionado, como también lo hacía el psiquiatra, con el fracaso en el tratamiento de la homosexualidad… En fin, he recordado cómo las teorías supremacistas ideológicas y morales sirvieron para cometer grandes tropelías en la dictadura franquista, como sucede en todos los regímenes totalitarios, y como después, en democracia, todo se convirtió en un negocio.

–Una trama que, además, nos sirve para conocer cómo era la situación de la mujer en el interior de su familia y en la sociedad de aquel tiempo… ¿de algún modo también en nuestros días?

–Por suerte la situación de la mujer ha cambiado muchísimo desde entonces. Ahora las mujeres podemos abrir cuentas corrientes, no necesitamos permiso de nuestros maridos para todo y no nos asesora en nuestros problemas una señora de un programa de radio, llamada Elena Francis, que en realidad es un señor con bigote… Ya no hay Sección Femenina…En fin, hemos avanzado muchísimo. Aunque lo cierto es que si entonces había que guardar las apariencias y lo que ocurría dentro de cada domicilio podía ser horrendo y allí se quedaba, ahora también ocurre más veces de lo que suponemos. La honra, igual que en el franquismo y en la Edad Media, sigue siendo definitiva en las mujeres.

–Otra trama secundaria, pero no poco importante en la novela, es la del chantaje con los vídeos sexuales de chicas jóvenes en nuestro tiempo… ¿hasta dónde se puede relacionar, siendo tan distintas, una cosa con la otra?

–Pues que al final volvemos a ese punto de partida de la honra, que separa desde siempre a las mujeres entre buenas y malas. Si una mujer casada tenía una relación clandestina en la dictadura, ya sabemos en qué quedaba convertida, pero ahora, si de pronto se mete la tecnología de por medio y pueden a salir a la luz vídeos sexuales, si los protagonistas son hombres no pasa nada, pero si son mujeres…, se las señala como antaño y se las acosa de tal modo que algunas han llegado a quitarse la vida

–En 'Amada Carlota' regresa un Tony Roures por el que han pasado los años, y da la impresión de que incluso le han servido para mejorar… en casi todo.

–Es la última entrega, pero no será la última aventura del detective. Teniendo un acompañante que sabe escuchar, desarrollar la empatía, que no juzga, que es culto, le pone a cada instante la música adecuada y es adicto a la lealtad, comprenderás que no quiera separarme de él…Y ha mejorado, sí, porque no le queda más remedio que sacar lo mejor que hay en su interior para ayudar a la mujer que ama y que está sufriendo mucho. Yo creo que cuando tratamos de ayudar al de al lado, cuando somos capaces de ponernos en su piel nos volvemos mejores. Y Roures está en su mejor momento…, ¡las lectoras siempre me dicen que dónde hay algún Roures en la realidad!