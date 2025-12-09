Laura Negro Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

El Aula de Cultura que organizan El Norte de Castilla y el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda cerrará el año con una invitada de excepción. La escritora Luz Gabás (Monzón-Huesca, 1968), una de las voces más leídas, reconocidas y admiradas de la narrativa española contemporánea, visitará el municipio el jueves 11 de diciembre, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura, donde mantendrá un encuentro con sus lectores más fieles. Para la autora, estas citas tienen un valor especial. «Los encuentros con lectores son siempre importantes, no solo cuando presento una nueva novela. Son compañía, entusiasmo compartido, ánimo y energía positiva», afirma.

Licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria, Gabás compaginó durante años la docencia con la traducción, la investigación literaria y la participación en diversos proyectos culturales. Su vínculo con la escritura se remonta a la infancia. «Desde pequeña era feliz entre libros y cuadernos. Tomaba notas de todo aquello que me llamaba la atención. Escribía sobre lo que me inquietaba. Soñaba con ser escritora», recuerda. Pero el impulso definitivo llegó con una historia familiar. «No me planteé un proyecto de gran envergadura hasta que supe que tenía una gran historia que contar y quise hacerlo para que no se olvidase la aventura de tantos que, como mi padre y mi abuelo, pasaron muchos años en Guinea Ecuatorial. Pasé entonces de escribir para mí, a escribir para ser publicada», relata.

Así, en 2007 comenzó a escribir 'Palmeras en la nieve', novela que vería la luz en 2012 y que se convirtió en todo un fenómeno editorial. El libro, traducido a varios idiomas, fue llevado a la gran pantalla consiguiendo dos premios Goya. Desde entonces, la narrativa de Gabás ha evolucionado, aunque sin perder la esencia que siempre le ha caracterizado. «Mi voz poética y reflexiva sigue siendo la misma, aun en tramas con mucha acción, pero creo que he mejorado en agilidad a la hora de mezclar historia y ficción y en seguridad a la hora de elegir o descartar líneas argumentales», comenta.

Títulos como 'Regreso a tu piel' (2014), 'Como fuego en el hielo' (2017) y 'El latido de la tierra' (2019) consolidaron su trayectoria, marcando una línea temática donde destacan los personajes potentes y las sagas familiares. Un universo creativo que nace de múltiples fuentes. «Siempre me ha gustado escuchar las historias de las personas. En casa nos juntábamos frente al fuego familiares de diferentes generaciones y me encantaba aprender sobre el pasado y las experiencias de otros», explica. A ello se suma su intensa labor documental. «Leo sobre el tema que me interesa hasta que la información se repite. De ahí extraigo ideas sobre el contexto y sobre personajes que representen un aspecto de ese periodo histórico. Desmenuzo bien el momento conflictivo concreto en el que se van a mover mis protagonistas. Cuando tengo claro el escenario, trazo el viaje físico y emocional de estos», subraya.

En 2022 recibió el Premio Planeta por 'Lejos de Luisiana', y en 2025 ha regresado a las librerías con 'Corazón de oro' (Ed. Planeta), donde narra la épica travesía de Lorién, un joven oscense en plena Fiebre del Oro de California de 1849. Actualmente la escritora está presentando esta novela a los lectores del mundo, y mientras, ya está pensando en sus siguientes trabajos. «Tengo un par de ideas que laten con fuerza en mi interior. He comenzado a leer y a tomar notas, pero tardaré en verbalizar qué camino seguiré», adelanta Luz Gabás, que espera con ilusión su visita a Arroyo de la Encomienda, para hablar sobre su proceso creativo, su trabajo de documentación y la construcción de esos personajes y tramas que han conquistado a tantos miles de lectores. Para asistir al Aula de Cultura es necesaria inscripción previa en el correo eventos@elnortedecastilla.es o en el teléfono 983 41 21 06.