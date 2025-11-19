Marta Robles descubre el lado más vulnerable de su detective Roures

Marta Robles ya conoce el Círculo de Recreo y el público del Aula de Cultura de El Norte, a ella. Este miécoles presentó en Valladolid ... su última novela, 'Amada Carlota' (Espasa), la cuarta de la serie de su detective Tony Roures. En palabras de su interlocutor, Carlos Aganzo, y de ella misma, «la más arriesgada». Y es que Robles lleva a Roures al territorio de los sentimientos, al de la vulnerabilidad.

«También por la forma, está estructurada en tres espacios temporales. Uno en 1984, cuando una joven de 16 años viaja en un lujoso coche a una clínica clandestina en Asturias donde alumbra un bebé que no vuelve a ver. En 2018, el presente de la novela, en el que presento a Carlota Aguado, una jueza de intachable carrera rotunda, reivindicativa y muy libre en su vida personal. Tiene una relación con Roures, pero le es infiel con una mujer, eso le desestabiliza«, explicó.

«En ese encuentro descubre algo de su pasado que pide al detective que investigue. Y un tercer espacio, en los años sesenta y un matrimonio de un médico cercano al régimen y una esposa de extracción social más baja y más joven. Perfecto de cara a la galería pero una galería de horrores cuando cierran la puerta de casa», comentó la también autora de 'La chica a la que no supiste amar'.

Tony Roures es un investigador privado que antes fue corresponsal de guerra. Para paliar los dolores de aquella etapa, Robles le aplica el bálsamo «de la lectura y la música, es un hombre culto lo que le convierte en grata compañía para muchos lectores». El tráfico de niños durante el franquismo es la corriente que recorre esos tres tiempos de 'Amada Carlota', que va por su tercera edición.