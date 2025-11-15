Los trabajos para convertir el Palacio de Avellaneda en hotel termal permiten hallar decenas de armaduras El inmueble, que albergará un hotel 5 estrellas, está ubicado en la localidad burgalesa de Peñaranda de Duero y es propiedad de la Junta

Palacio de Avellaneda, en la plaza de Peñaranda de Duero y, en las fotos de detalle, una de la piezas encontradas y ya restaura, un casco capacete.

El Palacio de Avellaneda, que se alza en la localidad burgalesa de Peñaranda de Duero y presiden imponente una plaza de suelo 'encandado', escondía interesantes piezas de armadura que usaban en puestos de infantería y de artillería y que han salido a la luz durante los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el histórico inmueble para darle un uso como hotel termal. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado este sábado el hallazgo de ese importante conjunto de armaduras del siglo XVI encontrado en el palacio, que es propiedad de la Junta de Castilla y León. La Administración ha tramitado una concesión que permitirá al grupo Castilla Termal adaptar este edificio histórico a un alojamiento de máxima categoría, un hotel termal 5 estrellas.

La presentación de estas armaduras y el proyecto de restauración de todo el conjunto, con algunas piezas del mismo, se ha llevado a cabo en el marco de la Feria AR-PA Turismo Cultural, abierta hasta el domingo, que se celebra conjuntamente con la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, en Valladolid.

«El conjunto, que todavía se encuentra en fase de estudio e investigación, consta de varias decenas de piezas de arnés de uso tanto para infantería como artillería. Entre ellas, destacan protecciones para la cabeza con cascos de tipo capacete y celada, varios petos y espaldares, protecciones para el caballo e incluso un cañón de pequeño calibre», ha detallado la viceconsejera. El hallazgo se produjo durante el control arqueológico de la zona sur del Palacio, cuando se descubrió un pozo que se encontraba relleno con un conjunto de piezas de arnés sumergidas en el agua. Es posible que estas piezas formasen parte de la armería del sexto conde de Miranda, Juan de Zúñiga y Bazán, que fue un importante político, militar y coleccionista a finales del siglo XVI.

Sancho ha destacado que «el hallazgo de piezas de esta naturaleza es sumamente extraño en un contexto arqueológico, y destaca por su elevado volumen, la calidad de las armaduras y la importancia del palacio y de sus poseedores».

El Museo de Burgos fue informado al producirse el hallazgo y participó en las labores de extracción del mismo. Las armaduras están fabricadas en hierro y, debido a los elevados niveles de humedad, se encuentra en un estado de conservación delicado. Dicho estado, el volumen de material y su valor cultural requieren que sean sometidas a los tratamientos conservativos adecuados. Por ello, en el Museo de Burgos se ha procedido a la estabilización de los materiales para preparar los procesos de restauración que aseguren su conservación futura, informan oficialmente desde Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

Varios organismo implicados

Previamente a la restauración de la totalidad de las piezas, con el fin de proponer una metodología de trabajo encaminada a la adecuada conservación de estas, en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturares de Castilla y León, ubicado en Simancas, y en colaboración con el Museo de Burgos, se han llevado a cabo una serie de estudios y ensayos con la finalidad de investigar y estudiar la idoneidad de los métodos de limpieza y estabilización, así como los criterios de intervención y conservación para este conjunto arqueológico.

Con estos criterios se ha acometido la restauración de un capacete, una de las piezas extraídas, en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. Durante estos trabajos se han ensayado diversos métodos para determinar los tratamientos más adecuados para aplicar al conjunto recuperado.

La viceconsejera ha manifestado que «en los trabajos llevados a cabo hay que destacar la coordinación entre los distintos organismos de la Junta y la colaboración con el ámbito privado para el tratamiento de este importante conjunto patrimonial. Se espera que en el futuro pueda completarse la restauración de toda la colección y su puesta a disposición para la visita pública en el Museo de Burgos».