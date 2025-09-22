Siete artistas y tres alfareros muestran su obra conjunta en Portillo La quinta edición de 'Re-hacer', organizada por Néxodos, puede verse hasta el día 28 en el municipio vallisoletano

El Norte Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

Siete artistas contemporáneos participan en la quinta edición de Re_hacer, un proyecto expositivo resultado de la colaboración establecida con los alfareros de tres talleres en activo que mantienen este oficio de tradición secular en el municipio vallisoletano de Portillo.

El proyecto está organizado por el colectivo Néxodos, la Asociación de Alfareros de Portillo y el Centro de Artesanía de Castilla y León, con la colaboración de la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Portillo, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. La exposición, enmarcada dentro de la programación del VIII Encuentro de Alfareros que impulsa la Diputación de Valladolid, se puede visitar hasta el domingo 28.

Arriba, Ana H. Del Amo en la alfarería de Andrés Pérez. Abajo, piezas de Eloy Arribas y Concha García en El Obrador del Alfarero.

En esta quinta edición el proyecto consolida un formato de residencias para facilitar la interacción entre siete artistas contemporáneos de acreditada trayectoria y proyección nacional e internacional y los alfareros de tres alfares en activo, trabajando con la materia prima del barro. El objetivo principal es favorecer un ecosistema creativo que estimule la renovación y continuidad de la alfarería en el municipio vallisoletano.

La exposición también trata de dar visibilidad a ese ecosistema surgido, mostrando obra de artistas que ya colaboran habitualmente con estas alfarerías para la producción de sus proyectos.

La Alfarería Velasco muestra los trabajos realizados por Salim Malla y Luis Pérez Calvo. Además, se presenta la tercera entrega de la Colección TAF (Tierra, agua, fuego), que firma Cinta Arribas, una producción de obras cerámicas seriadas y numeradas de 50 ejemplares, que sale a la venta para la cofinanciación del proyecto.

En Alfarería De la Calle están las propuestas de Eloy Arribas y Ana H del Amo (que también ha colaborado con el último alfarero jubilado, Andrés Pérez) y en El Obrador del Alfarero las correspondientes a Concha García y Chelo Matesanz.

Si hacer es pensar, como defiende Richard Sennet en 'El Artesano', se plantea la necesidad de rehacer, en el sentido de repensar la vigencia de los saberes tradicionales, el futuro del medio rural y el consumo sostenible y de proximidad, impulsando la revitalización de la alfarería desde la creación contemporánea.

«En los cinco años de este proyecto han colaborado ya más de treinta artistas en los alfares de Portillo y en la actualidad una docena de creativos trabajan habitualmente con estos talleres para sus propios proyectos», explica Bettina Geisselmann, coordinadora del proyecto.

Aunque la tradición alfarera se encuentra en Portillo en riesgo de desaparición por falta de relevo generacional, en el último año ha abierto, por primera vez en muchos años, un nuevo taller puesto en marcha por un aprendiz de Alfarería De la Calle. En línea con la necesidad formativa para la continuidad de los oficios, el proyecto hace todos los años un esfuerzo divulgativo reservando en exclusiva una jornada para estudiantes universitarios y alumnos de Bachillerato de Arte.

Néxodos lo integran 16 personas con competencias multidisciplinares, cuyo trabajo se despliega en Castilla y León y Asturias. El colectivo defiende la capacidad de generar en las periferias proyectos de cultura contemporánea arraigados al territorio y, para hacerlo posible, sus miembros trabajan en red desde las diferentes localidades donde viven.