Los Picapiedra y otros dibujos rescatados con una lapicera en Valladolid

«Yo me he criado entre las páginas del TBO», dice Esther Zurro (Valladolid, 1957), autora de las ilustraciones que forman parte de la exposición ... que hasta el 31 de octubre puede visitarse en el centro cívico Zona Sur, en la plaza Juan de Austria. Allí, en el vestíbulo, se exhiben medio centenar de dibujos que recuerdan a los principales personajes del cómic y los dibujos animados del siglo pasado. De Mortadelo a la Familia Telerín. De Maguila Gorila a Zipi y Zape.

«Mi intención es que las personas que visiten la exposición la vean con los ojos de los niños que fueron. Que cuando vean uno de mis dibujos, en sus ojos se encienda una chispa de ilusión, del recuerdo de su infancia», asegura Zurro, quien ha trabajado en los dibujos «con la lapicera de una hija y una goma de Milán».

La mayor parte de los trabajos se hicieron durante el confinamento. «Soy empleada de comercio (en varias tiendas de ropa) y, durante esos meses de la covid, estuve en casa. A ratos perdidos, me ponía a dibujar», explica. El resultado es 'Los dibujos de nuestro ayer', que exhibe en el centro cívico Zona Sur.