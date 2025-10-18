El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Esther Zurro, frente a las ilustraciones que forman parte de la exposición. Rodrigo Jiménez

Los Picapiedra y otros dibujos rescatados con una lapicera en Valladolid

Esther Zurro exhibe en el centro cívico zona sur una colección de ilustraciones de históricos personajes infantiles

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:56

«Yo me he criado entre las páginas del TBO», dice Esther Zurro (Valladolid, 1957), autora de las ilustraciones que forman parte de la exposición ... que hasta el 31 de octubre puede visitarse en el centro cívico Zona Sur, en la plaza Juan de Austria. Allí, en el vestíbulo, se exhiben medio centenar de dibujos que recuerdan a los principales personajes del cómic y los dibujos animados del siglo pasado. De Mortadelo a la Familia Telerín. De Maguila Gorila a Zipi y Zape.

