Patricia Belli, en una de sus instalaciones. EP

Patricia Belli gana el Velázquez de Artes

Se reconoce el compromiso con la educación y de fragilidad» de la creadora nicaragüense

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:03

Comenta

Patricia Belli (Nicaragua, 1964) es la galardonada con el Premio Velázquez de Artes Plásticas, correspondiente al año 2025. El jurado destacó en su fallo el «compromiso con la educación en un contexto de fragilidad» de la artista nicaragüense y «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano», en especial en Centroamérica. Dotado con 100.000 euros, el Velázquez es el más alto galardón institucional en el ámbito de las artes plásticas.

«Su trabajo sobre la memoria de cuerpos vulnerables, la cicatriz que deja el miedo y la vergüenza, así como su activismo cultural, son referencia en diversas generaciones de artistas», decía el fallo.

La unión de los opuestos es un eje transversal en la obra de Belli, un arte sensorial con el que reflexiona sobre dualidades como opresor-oprimido, placer-dolor y naturaleza-civilización.

«En su trabajo presta especial atención al inconsciente colectivo, del que obtiene referencias simbólicas, e involucra la sensorialidad del público para proponer reflexiones vinculadas a la subjetividad, el trauma, el desequilibrio y los mecanismos de poder» explica el fallo.

Belli se licenció en Artes Visuales en escultura en el Instituto de Arte de San Francisco en 2001. Participó en 'Mesótica II' (1996-1997), 'Políticas de la diferencia' (2001-2002) y 'Estrecho Dudoso' (2006), tres exposiciones de relevancia histórica para el proceso de visibilización del arte centroamericano en esos años.

También fue invitada a las Bienales de La Habana (1989 y 2000), Centroamérica y el Caribe (Domingo Santo, 1994 y 2001), Lima (1997), Cuenca (2011), Irlanda (2018), Berlín (2018) y FEMSA, México (2020-21) y a la 58 Carnegie International (2022), así como a diversas ediciones de la Bienal Nicaragüense y la Centroamericana. Una exposición antológica de su obra recorrió San José, Managua y Ciudad de Guatemala entre 2016 y 2017.

En los grandes museos

En 2001 fundó EspIRA, una organización para la formación sensible y crítica de los artistas, que influyó profundamente en el devenir del arte centroamericano durante 20 años. En 2022 se trasladó a Alemania con la beca Artistas en Berlín del DAAD.

Sus creaciones se encuentran en grandes colecciones y museos como la Tate Gallery (Reino Unido); Kadist (Francia); CIFO, Cisneros Fontanals Art Fundation (Estados Unidos); Tanoto Art Foundation (Singapur); Colección FEMSA (México); Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Costa Rica); o la Colección Ortiz-Gurdián (Nicaragua).

