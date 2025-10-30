El Patio Herreriano reúne las piezas de moda más icónicas de David Delfín El museo acoge la exposición hasta el 11 de enero de 2026 en el claustro de la segunda planta

El Norte Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 16:57

La Fundació Antoni de Montpalau, reconocida como la colección de moda más relevante del país, con más de veinte mil piezas de indumentaria, y otras tantas de complementos y documentación, que abarcan del siglo XX hasta la actualidad, atesora un importante fondo de trajes, complementos y documentación de David Delfín (Diego David Domínguez González, Ronda, 1970–Madrid, 2017), a partir del cual se estructura el discurso de la exposición inaugurada en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español.

La muestra 'David Delfín, en tránsito' incluye muchos trajes y piezas icónicas, además de complementos, objetos y colaboraciones, creando una panorámica general sobre el diseñador, su marca y sus colaboradores.

Hasta el 11 de enero de 2026 se puede visitar esta exposición, un proyecto de Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz', de la Fundación Antoni de Montpalau.

La exposición complementa el estreno en la Seminci del documental 'David Delfín. Muestra tu herida'

La exposición se caracteriza por su fuerte carácter instalativo, muy ceñida a los espacios históricos del Museo Patio Herreriano, que acompaña y complementa el estreno en la Seminci del documental 'David Delfín. Muestra tu herida', producido por RTVE y dirigido por César Vallejo de Castro, Ángela Gallardo Bernal y Rafael Muñoz Rodríguez.

El concepto de la exposición responde a los múltiples significados de la palabra tránsito: el hecho de que se haga en un antiguo monasterio benedictino y justo en las alas del claustro; tránsito como algo fluye en movimiento con un montaje singular a partir de cajas embalajes de arte del propio museo; por otro lado también porque la exposición irá acompañando las diversas presentaciones del documental; y finalmente, ya en un sentido místico, tránsito como el paso de la vida a la muerte y la trascendencia.

En conjunto se exponen alrededor de ciento cincuenta de piezas entre icónicos trajes y camisetas, zapatos, bolsos, diseño gráfico e industrial de David Delfín y sus colaboradores, configurando una mirada panorámica abarcando desde las primeras a las últimas colecciones y colaboraciones. La exposición también incluye vídeos de los desfiles más representativos y una vez estrenado el documental en la Seminci, también se incluirá en el discurso de la exposición.

David Delfín siguió presentando sus colecciones de forma habitual en Cibeles y luego en MBMFW, además de en Nueva York, en 2009 y 2010. David El diseñador, en pleno zénit de su carrera, falleció el 3 de junio de 2017 a los 46 años, tras una lucha intensa contra un cáncer cerebral.