El Patio Herreriano recoge la «exuberancia» de Carlos León en su madurez creativa El pintor, afincado en Segovia, no pudo participar en la inauguración de su muestra por una indisposición de última hora

El Norte Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

La sala 3 del Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge, hasta el 3 de marzo del próximo año, 'Suite Dánae', una exposición donde el ceutí afincado en Segovia Carlos León reinterpreta el mito griego de la hija de Eurídice, encerrada por su padre el rey Acrisio para evitar que se cumpliera la profecía de que el hijo que ella engendrara le acabaría matando. Las obras que pueblan la sala da buena cuenta, a juicio del director del MPH, Javier Hontoria, exudan «una exuberancia y calidad extraordinarias», y son una mínima representación de la «actividad frenética, casi furiosa», con que el artista afronta su madurez creativa.

«Carlos León es una de las figuras prominentes, interesantes y relevantes del panorama nacional», señaló Hontoria, que se refirió al artista como «un loco de la pintura», cuya pasión e intrepidez se está desbordando en su estudio en la localidad segoviana de Torrecaballeros. El director del museo recordó que el propio centro ya albergó años atrás otra exposición dedicada a Carlos León (en alusión a 'Ayer noche mañana será tarde', comisariada en 2009 por María del Corral). «Ahora queríamos distanciarnos de aquello, que tenía un carácter antológico, con una propuesta muy concreta de una serie muy específica», aclaró.

Ampliar Tres visitantes contemplan una de las obras. Miriam Chacón-Ical

En declaraciones recogidas por Ical, explicó que el creador «atraviesa una de las mejores épocas pictóricas de su carrera», y aseguró que «es un gran amante de los mitos griegos», algo que, en su opinión, conecta este trabajo con el de Chiara Camoni en la capilla y en la sala 9 del centro ('Erguidas, yacentes'). Para Hontoria, 'Suite Dánae' revela las características esenciales de la obra, «con una luminosidad extrema, que evoca el modo en que Zeus seduce a Dánae ante la negativa de Acrisio, su padre». La exposición incluye así dos partes bien diferenciadas, una más luminosa y otra más ténebre, la primera de ellas representando la lluvia dorada con la que Zeus fecunda a Dánae para que engendre a Perseo, y la segunda con dominio del negro para reflejar «la oscuridad, la penumbra y lo lóbrego» que rodea a la joven, enjaulada por su padre.

El artista no pudo participar en la presentación, celebrada hoy, por una indisposición de última hora.