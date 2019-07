La 'Papisa' de Velázquez busca dueño Una empleada de Sotheby's muestra el retrato de Olimpia Pamphilij pintado pro Velázquez hacia 1650 / Sotheby's Sotheby's subasta en Londres 'Amante del Vaticano', el retrato de Olimpia Pamphilj que estuvo perdido casi tres siglos MIGUEL LORENCI Madrid Lunes, 1 julio 2019, 18:58

Casi tres siglos ha estado en el limbo 'Amante del Vaticano', un lienzo pintado en Roma por Diego Velázquez y que encontrará nuevo dueño, previsiblemente, este miércoles, cuando se subaste en la sede de Sotheby's en Londres. La previsión de la casa es que la puja por el retrato de Olimpia Maidalchini Pamphilj (1591–1657), cuñada y amante del Papa Inocencio X, se cierre entre los 2,2 y 3,3 millones de euros. Esta por ver si el pulso lo gana un museo o un coleccionista particular y el tirón de Velázquez eleva el precio.

La 'Papisa' ('Papessa' en italiano) se apodó a esta dama de mirada inquisitiva que ejerció el poder en la sombra en un Vaticano plagado de intrigas y conspiraciones. Sotheby's la presenta como una precursora de feminismo, «al controlar una de las instituciones más poderosas de la historia europea y en manos masculinas». «Ambiciosa, dominante y profundamente corrupta, fue la mujer más poderosa del siglo XVII en Roma», afirman los subastadores. Su biógrafa, la escritora Eleanor Herman, presenta a la concubina de Inocencio X como «la estrella del rock del Barroco».

Nacida en Viterbo, Olimpia se casó y enviudó dos veces. Su segundo marido fue Pamphilio Pamphilj, hermano mayor del Cardenal Giambattista Pamphilj, elegido en 1644 como el Papa Inocencio X, también retratado por Velázquez en una de sus obras más icónicas. Fue Olimpia una relevante e influyente figura en la corte papal. Tanto, que ante la elección de Inocencio X el cardenal Alessandro Bichi declaró iracundo: «acabamos de nombrar a una Papisa».

Velázquez la retrató entre 1649 y 1650, durante su segundo viaje a Roma. Fue, aseguran los subastadores, «en un momento de genialidad» del pintor sevillano que produjo entonces algunas de sus más célebres obras maestras.

El primer propietario del lienzo fue el cardenal Camillo Massimi, nieto de la 'Papisa. Se sabía que fue adquirido por Gaspar Méndez de Haro y Guzmán, marqués de Carpio, que atesoró varias obras de Velázquez' entre las 1800 pinturas de su colección. En 1724 el lienzo estaba inventariado en la colección el cardenal Pompeo Aldrovandi de Bolonia y Roma.

Un detalle de retrato que Velázquez tituló 'Amante del vaticano' / Sotheby's

Desde entonces se le había perdido el rastro y se suponía incluso que había sido destruido. Reapareció en los años ochenta del siglo pasado catalogada como anónimo de la Escuela Holandesa. Vendido bajo esa etiqueta, el lienzo llamó poderosamente la atención de los especialistas de Sotheby's en Ámsterdam, que comenzaron la investigación para determinar su autoría espoleados por una intrigante numeración escondida en el reverso de la obra.

El especialista James Macdonald sospechó enseguida que 'Amante del Vaticano' podía una de las escasas pinturas del «seguramente mejor retratista de todos los tiempos» que aún permanecían en manos privadas, suposición que corroboraron otros expertos en la obra del genio sevillano. Encargada por o para la propia Olimpia, el único retrato femenino pintado por Velázquez en Roma «representa a una mujer robusta y de marcada papada e irradia la habilidad única del artista para capturar y transmitir las personalidades de los representados».

Detalle del Retrato de Inocencio X que conserva la Galería Pamphilij de Roma / Sotheby's

Para Eleanor Herman, biógrafa de Olimpia Pamphilj y autora de 'La amante del Vaticano' ('Mistress of the Vatican'), fue «la mujer más poderosa y notoria de su tiempo». «Olimpia Maidalchini fue una estrella del rock del Barroco. Mujeres de todo el mundo católico se reunieron en Roma a las puertas de su palacio para vitorearla al paso de su carruaje. No podían creer que una mujer de orígenes modestos hubiese alcanzado estas alturas, dirigiendo la nación de los Estados Pontífices y de la Iglesia Católica, una institución en la que las mujeres no estaban autorizadas a tener ningún poder» dice la escritora estadounidense.

En 1645 Olimpia recibió el título de Princesa de San Martino, posición que usó en la corte para acaparar más riquezas para los Pamphilj. Su influencia decayó con la sustitución de Inocencio X por Fabio Chigi, Alejandro VII, aunque en los últimos años de la vida de Inocencio siguió cercana a él y usó su posición en su propio beneficio. Chigi ordenó investigar sus trapos sucios y la envió al exilio. Pero la peste bubónica la alcanzó en su palacio de las afueras de Roma, donde la 'Papisa' falleció con 66 años.