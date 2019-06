El monasterio de Santa María la Real abrirá sus puertas para que el público pueda ver las réplicas de varios capiteles románicos Piezas expuestas en el centro Rom. El próximo miércoles, 26 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de Aguilar de Campoo, los responsables del Rom han organizado una sesión de puertas abiertas JOSÉ MARÍA CILLERO Martes, 4 junio 2019, 16:21

Las réplicas de los dos capiteles del viejo cenobio premostratense que se crearon con motivo de las Edades del Hombre y cuyos originales están en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) pueden verse ya en el centro expositivo Rom, donde fueron depositadas hace unos meses por la Fundación Edades del Hombre, tras la solicitud de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, a raíz de sendas resoluciones del Senado y las Cortes regionales.

Para facilitar la visita el próximo miércoles, 26 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de Aguilar de Campoo, los responsables del Rom han organizado una sesión de puertas abiertas.

«Nuestro objetivo es que tanto vecinos como visitantes puedan ver las piezas», asegura César el Valle, coordinador del Rom, quien recuerda que son tres réplicas, «dos procedentes del monasterio y otra de la desaparecida Granja de Valdecal». Para lograrlo han organizado una sesión de puertas abiertas que se llevará cabo coincidiendo con las fiestas patronales, el miércoles, 26 de junio, de 18 a 20 h, con cuatro visitas guiadas a las 18, 18.30, 19 y 19.30 h.

Réplicas del monasterio de Santa María la Real

«Queremos que el público no solo disfrute de la contemplación de las piezas, sino que también pueda conocer la historia de los capiteles», apunta del Valle, que explica que una de las dos réplicas del monasterio premostratense es doble adosada y representa tres escenas. En la central el escultor talló a las tres Marías ante sepulcro vacío de Cristo. A la derecha, la duda de Santo Tomás y, a la izquierda, la escena que narra el Evangelio de San Juan, en la que Cristo resucitado dirige a María Magdalena las palabras «Noli me tangere», traducidas literalmente como «no me toques» o de un modo más metafórico como «no me retengas».

La segunda pieza es la copia de un capitel sencillo que representa la Ascensión de Cristo y el Apostolado. En ambos casos, comenta el coordinador del Rom, los capiteles originales debieron situarse «en el crucero de la iglesia».

Junto a las réplicas de los capiteles del monasterio de Santa María la Real, el centro expositivo acoge la de otro desparecido templo palentino: un capitel del antiguo Monasterio de San Pedro de Valdecal o Granja de Valdecal. Una pieza historiada que representa tres momentos del proceso constructivo de un edificio: la preparación de la argamasa, el acarreo y la labra de la piedra. Las tres piezas se han integrado ya en el discurso expositivo del Rom y pueden verse ya en la antigua sacristía junto a otros originales y reproducciones.

El centro, avanzaba del Valle, está, además de enhorabuena puesto que ha conseguido renovar el certificado de excelencia Tripadvisor que logró en 2018, gracias a los comentarios positivos de los viajeros en este sitio web. «Nos alegra mucho recibir los comentarios y valoraciones de las personas que nos visitan, sobre todo cuando son positivos y también cuando son críticos, porque nos ayudan a mejorar y a seguir trabajando para mostrar la historia, el patrimonio y el románico desde la emoción, el entretenimiento y la educación».

Lo cierto es que el certificado se debe a las reseñas positivas que califican el centro y el monasterio como «visita imprescindible», «joya» o «de 10». No son pocos los viajeros que valoran de forma muy positiva la atención de los historiadores y guías del Rom, con apuntes como que «la visita fue excelente y la guía lo vivía de tal manera que recomiendo hacer la visita guiada, sin duda» o «es un sitio que merece la pena de ver, el «centro neurálgico» del románico palentino, aconsejable coger visita guiada, por solo 5 euros una de las guías del monasterio nos hizo un recorrido muy ameno e interesante, donde nos explicó toda la historia del edificio».

Muchos agradecen también la restauración, así como el trabajo de Peridis y la Asociación de Amigos del Monasterio que sigue vivo hoy en la labor de la Fundación Santa María la Real para demostrar que, como decía Unamuno, «hasta una ruina puede ser una esperanza».

