El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Luis Pérez posa ante algunas de las piezas expuestas. Rodrigo Jiménez

Luis Pérez pinta contra el rechazo a Estados Unidos en Miguel Íscar

El artista expone varios trabajos costumbristas y urbanos de Washington, Nueva York o San Francisco

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

Sus obras son el costumbrismo tranquilo, la calle vacía, la quietud urbana y la ciudad que, aunque nunca duerme, a veces descansa los ojos un ... ratito. Los trabajos de Luis Pérez son nuestra cotidianidad y nuestro día a día, a veces visto desde el reflejo de un rascacielos y a veces tratando de salir adelante en moto bajo una fuerte nevada. Estas escenas de Nueva York, Washington o San Francisco, pero también de París, Londres o Hong Kong, en menor medida, componen las piezas exhibidas desde este 8 de noviembre y hasta el 29 de este mismo mes en el número once de la calle Miguel Íscar, con pinturas realizadas en 2025 sobre estas escenas de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9

    Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026
  10. 10 ¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Luis Pérez pinta contra el rechazo a Estados Unidos en Miguel Íscar

Luis Pérez pinta contra el rechazo a Estados Unidos en Miguel Íscar