Luis Pérez pinta contra el rechazo a Estados Unidos en Miguel Íscar
El artista expone varios trabajos costumbristas y urbanos de Washington, Nueva York o San Francisco
Valladolid
Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:43
Sus obras son el costumbrismo tranquilo, la calle vacía, la quietud urbana y la ciudad que, aunque nunca duerme, a veces descansa los ojos un ... ratito. Los trabajos de Luis Pérez son nuestra cotidianidad y nuestro día a día, a veces visto desde el reflejo de un rascacielos y a veces tratando de salir adelante en moto bajo una fuerte nevada. Estas escenas de Nueva York, Washington o San Francisco, pero también de París, Londres o Hong Kong, en menor medida, componen las piezas exhibidas desde este 8 de noviembre y hasta el 29 de este mismo mes en el número once de la calle Miguel Íscar, con pinturas realizadas en 2025 sobre estas escenas de la ciudad.
«Es una vuelta a mi estilo más habitual, después de un rupturismo previo en el que me dediqué a pintar paisajes algo más naturales», explica Pérez. Este vallisoletano inmortaliza mediante fotografías diferentes escenas de la calle y de la vida de una ciudad, aunque con frecuencia despoja a sus imágenes de personas o acentúa ciertos fenómenos climáticos, a fin de hacer todo más desafiante y, por extensión, más meritorio y gratificante. «Yo ya hago mis foros pensando en el cuadro», admite, «mis fotografías siempre se toman con la mirada de un pintor».
Trabajando con acrílico sobre lienzo y con el hiperrealismo por bandera (no en vano es Richard Estes una de sus referencias más explícitas), Pérez vuelca en esta colección en particular su amor por los Estados Unidos, su cultura y su literatura, con especial hincapié en el costumbrismo breve y seco de los cuentos de Raymond Carver: «Sé que hoy es una ciudad que provoca algo más de rechazo, lo cual me anima más a incidir en retratarlo, como una invitación a huir de los tópicos», señala. En algunos de sus cuadros se ve el gusto por ciertos coches antiguos, como un Chevrolet, un Porsche 352 o un Mustang aparcado en una pendiente de San Francisco, evidentísima referencia al 'Bullitt' de Steve McQueen.
Del Rascacielos Vanderbilt de Manhattan a las bolsas de basura de una callejuela de Nueva York pasando por la tienda Apple de la Quinta Avenida, la estética y el feísmo confluyen en esta mirada que se posa tanto sobre calles residenciales desiertas como por frenéticas carreteras (urbanas o rurales) del territorio estadounidense. Los reflejos en los charcos y las ventiscas que emborronan los rostros se repiten en otros lugares del mundo, desde la hongkongonesa ciudad amurallada de Kowloon, salida de un sueño de Wong Kar-Wai, hasta la plaza del Trocadero de París pasando por la plaza Phillmore, ubicada en el distrito londinense de Kensington.
Los cuadros de Pérez se podrán ver en Miguel Íscar 11 hasta el 29 de noviembre, y se podrán adquirir además de sus «giclée», fotografías de alta calidad a partir de sus obras, entre precios que abarcan desde los 500 hasta los 14.000€. El horario de visita es de 11 a 14 horas por las mañanas y de 17 a 21 horas por las tardes, de lunes a sábado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión