Jugar con Leonardo da Vinci en la plaza de San Pablo

'Observa, cuestiona, experimenta', exposición de la Caixa, propone a los visitantes probar a pensar como el genio renacentista

Miércoles, 29 mayo 2019

Experimentar el 'método Da Vinci' es el fin último de la exposición que hasta el 20 de junio invita a los vallisoletanos que pasen por la plaza de San Pablo a jugar. Fuera de la carpa, varios de los inventos del genio renacentista atraen la atención; una máquina voladora, un barco de palas, un tornillo aéreo y el hombre de Vitrubio. Las ideas del florentino, que en su tiempo no pudieron saltar del dibujo a la realidad, son hoy mecanos con materiales y tecnología del siglo XXI que hablan del afán de Leonardo por conquistar el cielo como los pájaros, por aprender de la proporción matemática del cuerpo, por indagar en cómo el tornillo de Arquímedes podía servir para vencer la densidad del aire o cómo mejorar la velocidad de los remos.

Adelantado a su tiempo, autodidacta que no tuvo más sistema que el de la observación, la curiosidad, la prueba y el error y la multidisciplinaridad, no hubo campo del saber que no tocara. La exposición, organizada por la Caixa, el Chateau du Clos Lucé y el Ayuntamiento de Valladolid, propone adentrarse en la cabeza de la que salieron obras de arte y de ingeniería. Un vídeo de siete minutos esboza el viaje intelectual de una menta inquieta que sumó pintura, botánica, física o medicina y los juegos que rodean la pantalla ponen a prueba al visitante. Los engranajes y sus posibilidades en la tramoya de los teatros inquiere al observador sobre qué mecanismo produce cada movimiento en 'Acción automática'. Las sombras, a las que Da Vinci dedicó un tratado, también invitan a jugar y probar con elementos que según su posición proyectan una u otra sombra coincidente con el fondo en 'Detrás de la sombra'. Juegos de memoria visual, 'La libreta de Leonardo' y 'Es o no es?', de relación de objetos, 'Un secreto común', de observación, 'Desconexión', y de cálculo, 'Circuito de ingenio', completan esta muestra que celebra el quinto centenario de la muerte del gran Leonardo.