Gerardo Vacas expone sus horizontes bajos y sus mujeres de miradas intensas

El profesor de dibujo se entrena cada día, primero el sudoku, luego sus papeles. El pintor sale al campo y vuelve a casa con los ... ojos llenos, luego sus manos mezclan acrílicos e inventan paisajes sobre tabla. Gerardo Vacas se jubiló de la docencia y sigue practicando cada día. Parte de su último trabajo cuelga en la sala de la Fundación Segundo y Santiago Montes bajo el título 'Figuras y paisajes'.

Los primeros puntos rojos que indican que la pieza está vendida lucen junto a los paisajes. «¿Quién cuelga esas miradas en su casa?», dice refiriéndose a las mujeres de sus 'papeles'.

Tierra de Campos es el punto de partida de sus cuadros, que otorgan la mayor parte de su espacio a los cielos sobre horizontes bajos. «Se inspiran en lo que veo en mis paseos pero nos es un sitio concreto, sino que cambio las lindes a mi gusto, me invento los paisajes», confiesa. Eso sí, hay siempre una huella humana, un palomar, una antena de telefonía, la estela de un avión, los restos de una edificación. Prefiere la tabla y los acrílicos porque le permite más agilidad, «además el óleo tienes que esperar a que seque, es venenoso, huele, y yo trabajo en casa». Le interesa «el espacio y la luz» como puede verse en esta selección de «paisajes de verano».

De los verdes, azules y amarillos vivos, a los grises y ocres de la pared de enfrente.Allí hay figuras de mujeres, todas de medio plano, todas mirando al espectador, taladrándole con esos ojos que parecen chinchetas. «Siempre he creído que las mujeres tienen más mundo, son el futuro, nosotros somos más primarios», afirma Vaca. Junto a las tablas, hay 'papeles' con retratos que son fruto de «un gesto, es algo más rápido, espontáneo, apenas me lleva diez minutos cada uno», y están hechos sobre recortes de revistas, «me gusta tener ya un fondo, a veces coincidente con otra persona y el juego de miradas que se establece».

Sus manos trabajan todos los días, así que ya esta en otro proyecto.