Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
José Luis Alonso Coomonte, Premio Castilla y León de las Artes 2020. J. L. Leal-Ical

Fallece el escultor benaventano José Luis Alonso Coomonte

El artista mostró durante su carrera su maestría de forma especial con materiales como el hierro forjado, la resina y el cristal

El Norte

Zamora

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:28

Comenta

El escultor benaventano José Luis Alonso Coomonte falleció este jueves a los 93 años. Coomonte fue uno de los artistas más destacados de su generación y mostró su maestría de forma especial con materiales como el hierro forjado y el cristal, además de hacer una utilización sumamente particular y especialmente reconocible de materiales modernos como las resinas.

El Ayuntamiento de Zamora emitió un mensaje de condolencia en el que lamenta «profundamente» la desaparición del escultor, «una figura fundamental para la cultura y el patrimonio artístico de nuestra tierra», según señaló el alcalde, Francisco Guarido.

«Deja deja tras de sí una obra extensa y diversa, cincelada durante más de siete décadas, que ha engalanado espacios públicos y religiosos de Zamora, Benavente y otras localidades de Castilla y León y de España», añadió, en referencia específica a piezas urbanas como la emblemática Farola y el Miliario, ubicados en la plaza de La Marina, en la capital zamorana, además de numerosostrabajos para la Semana Santa y arquitectura religiosa, que «reflejan su dominio del hierro forjado y su sensibilidad artística».

José Luis Alonso Coomonte fue reconocido con numerosos premios durante su trayectoria, entre ellos, la Medalla de Oro de la Bienal de Arte Sacro de Salzburgo (Austria), el Premio de Escultura Ciudad de Valladolid y el Premio de Castilla y León de las Artes. «Coomonte supo fusionar tradición y modernidad, trabajando con materiales diversos y desplegando un estilo propio que renovó el arte sacro y el espacio público en nuestra provincia. Sin duda su legado es testimonio de una dedicación incansable al arte y de un compromiso personal con la belleza y la memoria colectiva», subrayaron fuentes municipales..

«En nombre de la Corporación municipal y de toda la ciudadanía, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia y allegados. Asimismo rendimos homenaje a su vida, su obra y su legado, con el compromiso de preservar, difundir y honrar su memoria», señalaron. «Que su ejemplo de creatividad, perseverancia y entrega al arte sirva como inspiración para futuras generaciones. Descanse en paz».

