Espacio Abierto homenajea a Arenillas con una exposición, aperitivo de una antológica

De maestro le siguen tratando sus amigos y sus compañeros de viaje artístico. Rafael Pablos, Javier Redondo, Concha Gay y Julio Martínez acompañan con sus ... obras cuatro grandes lienzos de Armando Arenillas, que murió hace un año y medio. Espacio Abierto, la galería de todos ellos, inaugura su 'Homenaje', una pequeña muestra que quiere ser aperitivo de una gran antológica «que merece».

El taller Proyecto arte ediciones amalgamó la relación entre estos artistas que desarrollaron una línea de trabajo en torno a los libros de artista y a las técnicas gráficas. Armando Arenillas les tendió el puente con la poesía y la música. Con Javier Redondo hizo tres libros, cada uno con un escritor. Precisamente del primero, 'El color del aire', Redondo ha elegido tres de sus obras como homenaje. Por su parte Concha Gay también ha abundado en la conexión tipográfica con algunas de las piezas que hizo para la exposición colectiva 'La palabra. Signos y caligrafías' que pudo verse en Castellón, Camargo y Valladolid.

Rafael Pablos, más ligado a la fotografía, ha trabajado en el retrato de Arenillas, uno personal, otro durante la performance de destrucción de su obra y otro con el 'Pensador' de Rodin, como llamada a la reflexión. Julio Martínez ha preferido colgar algunas de sus últimas obras que siguen registrando sugerentes formas suspendidas en azaroso orden y brillantes colores, esta vez recogidas en círculos.

Javier Redondo destaca la gran cantidad de obra, lo mucho que trabajó Arenillas y su evolución. «Hemos elegido estos lienzos de una misma serie en la que utilizaba mucho el papel como fondo y textura, aunque también la madera, el caolín. Pasó de muchos elementos a la esencia, a la síntesis, por eso ese último cuadro, 'Dueto', que tiene un poco de las dos etapas. Al final hizo muchas serigrafías».

Su fondo está por catalogar y sus compañeros esperan que se haga algo para conservar su legado. Lo primero una gran exposición, «tendría que ser en una sala municipal, ya que la Junta no tiene ninguna en Valladolid. Creemos que su obra lo merece, que no es suficientemente conocida», apunta Concha Gay. La muestra estará abierta hasta el 3 de enero.