CreArt abre convocatorias en Polonia y Portugal Exposición 'Six Memos', de la red CreArt. / Henar Sastre Las solicitudes solo serán para artistas nacidos o residentes en las ciudades de la red CreArt y solo se podrá entregar la solicitud antes del 16 de septiembre EL NORTE Valladolid Jueves, 30 agosto 2018, 17:24

La red de ciudades CreArt continúa con su programa de actividades para 2018 con tres nuevas convocatorias para artistas nacidos o residentes en cualquiera de las ciudades CreArt, entre ellas Valladolid, coordinadora del proyecto europeo. El periodo para completar la solicitud en las tres convocatorias finaliza el 16 de septiembre. El formulario de inscripción se encuentra en este enlace: https://creart2-eu.org/open-calls/

La ciudad polaca de Katowice abre una nueva convocatoria para buscar a un artista de su ciudad y otro creador de cualquiera de las ciudades de la red, para participar en la exposición dual 'Who can say more?' que se presentará el 17 de enero en la Galería City of Gardens (Galeria Miasta Ogrodów). La organización cubre todos los gastos organizativos de la muestra, y de producción de las obras. Además los artistas recibirán honorarios por su participación.

Por su parte, Aveiro, en Portugal, invita a dos artistas de la red CreArt y a un artista de la ciudad/región a participar en la Residencia CreArt en dicho municipio luso, en VIC Arts House, entre el 3 de noviembre y el 30 de noviembre. La ciudad recibirá tres artistas visuales que ofrecen condiciones para la pintura, la fotografía, los nuevos medios y la cerámica. La organización cubrirá los gastos de viaje a Aveiro para los dos artistas provenientes de otras ciudades de CreArt y se dotará de una beca para manutención y gastos de producción.

El Seminario de Aveiro

Aveiro organiza también el Seminario dirigido a comisarios de la red '¿Qué es comisariar una exposición? Presentando el pasado, narrando el presente', entre el 29 y 31 de octubre, dirigido por la comisaria portuguesa Mariana Pinto dos Santos. Este seminario explorará la relación entre la historia del arte y el comisariado y se centrará enexposiciones contemporáneas sobre el arte del siglo XX.

El seminario consistirá en exponer sesiones y estudios de casos, incluida la discusión de ensayos y visitas a la exposición 'Corpo, Abstracção y Linguagem na Arte Portuguesa. Obras de la Secretaría de Estado de Cultura en el Depósito en Serralves y no Município de Aveiro'; una visita al Departamento de Comunicación y Arte en la Universidad de Aveirodirigida por la Dra. Graça Magalhães, directora del Máster en Creación Artística Contemporánea, y la participación de un comisario independiente.