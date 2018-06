«No hay nada más bello que una idea potente» Eugenio Ampudia, artista. / Celedonio El creador vallisoletano Eugenio Ampudia inaugura el festival Luces y Vanguardia de Salamanca este jueves VICTORIA M. NIÑO Valladolid Miércoles, 13 junio 2018, 21:03

Es uno de los invitados a hipnotizar al público de Salamanca con su propuesta sobre la fachada del Convento de San Esteban. Eugenio Ampudia (Valladolid, 1958) estrena este jueves su pieza 'La realidad no es imprescindible', mientras que el escocés Charles Sandison presentará su obra en el exterior de la Catedral Nueva, la creadora mexicana Darya von Berner transformará la fachada de la Universidad en el Patio de Escuelas y el Palacio de Monterrey servirá de lienzo para el cántabro Juan López. Desde hoy y hasta el domingo el festival Luz y Vanguardias transformará la noche charra.

«Intervengo en la fachada plateresca del convento de San Esteban y sobre el espacio de alrededor. La proyección comienza con un huracán que arrasa toda la fachada, se cuela por delante y detrás de las figuras. He usado la vista de satélite de un huracán en el trópico. Ycada tres minutos hay una letras móviles por toda la plaza que se acaban juntando en el friso de la fachada y componen la frase 'La realidad no es imprescindible'», explica Eugenio Ampudia.

Estrategias con el espectador

«Con el huracán pongo al espectador en una situación extrema, una amenaza bestial que hace que nuestra cabeza se resetee para sacar lo mejor de cada uno en una situación de peligro. Una vez ahí, quiero contar que es urgente aclarar que para muchos colectivos la realidad no es imprescindible. Me parece básico que tengamos un consenso en lo que es la realidad y lo que tenemos que atender». Ampudia considera que el artista hace política desde su sitio. En su caso hace mucho que busca comunicarse con el espectador de igual a igual. «Mis estrategias siempre le incluyen. El arte es el sistema de comunicación más eficaz que conozco. No busco su goce estético sino la transmisión de ideas y su 'feed-back'. La belleza que se pide hoy a las artes tienen que ver con las ideas. No hay nada más bello que una idea potente. No hay color que te de más emoción que una buena idea bien conceptualizada», aclara quien ha recibido el Premio AECA al mejor artista español vivo representado en ARCO18 y el Premio ARCO-BEEP, Colección de Arte Electrónico.

Artista multidisciplinar, reconoce que no puede dominar todas las técnicas a las que hecha mano para sus «estrategias», por eso cuenta con un amplio equipo que en este caso le ha enseñado a trabajar con gogos, «los focos móviles, como los de la discoteca, que los expando y recojo cada tres minutos». Uno de sus vídeos más impactantes, 'En juego', donde el balón de un partido es sustituido por el libro del crítico Hugues y es pateado por dos selecciones. «Coincidiendo con el Mundial, me lo han pedido en México para una exposición. El arte y el deporte tienen una relación curiosa», dice quien coló una carrera de Fórmula 1 en el Prado. Su trabajo en Salamanca se proyectará de 22:30 a 2:00h.