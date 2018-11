Aprendices de gacelas al son de Antonio Márquez

Un hombre se planta delante de una treintena de aprendices de gacelas, todos de negro, en formación de seis por fila. Y comienza a hablar con palabras y con su cuerpo. Todos le imitan. Durante hora y media seguirán sus movimientos, enfrentados al resultado que les devuelve el espejo. El maestro se llama Antonio Márquez, a los alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León no se les olvidará. En esa clase magistral se dirige a ellos como bailarines en el aparente intento de montar unos pasos al son del 'Bolero' de Ravel. Pero serán los sucesivos consejos profesionales los que se graben en su cabeza, más allá de pasos y coreografías. Todo empieza y termina en el escenario: «Diferenciad; ahí el público, aquí el mago».

La magia es hija de la «técnica» y del «sentimiento», explica Márquez. «Para que se exprese a través del baile, hay que llegar con los deberes hechos». Lo primero se aprende en la Escuela, allí estaban las profesoras, en el lateral de la nueva sala multiusos del Centro Cultural Miguel Delibes. Lo segundo es patrimonio personal del bailarín, emparentado con la gracia, con la libertad y con el arte.

Antonio Márquez, que se retiró un tiempo enfadado, ha vuelto como un torbellino, dispuesto «a regalar lo que otros me han dado, tenemos la obligación de defender el baile clásico español». Los alumnos pasan por el ballet y el maestro, en vez de demonizar la rectitud de esa disciplina, les pide que lo aprovechen. El paso flamenco no está tan lejos del 'plié'. Y Antonio lo demuestra y se estira y les pide que no olviden ninguno de sus dos brazos, «arriba como los raíles del tren, paralelos».

«La dorsal es la que nos sujeta en estos giros». La explicación anatómica mientras baila es una lección de física, de gestión del peso y el volumen de los cuerpos. Por cierto, «tocaros cuando bajáis la mano, el pelo, el rostro, la mirada siempre al frente, nunca al suelo». Otro mandamiento en el frontispico del espejo: «Conoce tu cuerpo», o lo que es lo mismo, sus límites, para poder preparar cada movimiento, para adelantarse a la inexorable gravedad. «Cuidado con el psoas, que es un músculo muy jodido de arreglar cuando se lesiona». Consejo a tener en cuenta a la hora de zapatear también, para evitar «que cada golpe repercuta en la cadera»

Poco a poco va creciendo la coreografía. Mayte Bajo, directora de la Escuela, es la encargada de reponer a Ravel, para danzar al son del hipnótico oboe. «Debéis rellenar la música, vuelvo a primera, que se os vea la cara. En mis palillos está todo a la vista». Hasta pregunta de vez en cuando por los oyentes del fondo, los alumnos más jóvenes de la escuela, tras el cuerpo de aprendices que mantiene la desproporcionada proporción de tres varones por unas 25 bailarinas.

También les habla de su compañía, una iniciativa privada que vuelve con un clásico, 'El sombrero de tres picos', «con vestuario y escenografía de Roger Salas y un cuerpo de baile de veintitantas personas». Márquez les anima a bailar con pasión porque «esta es un carrera muy intensa y corta. Ala compañía vienen alumnos recién graduados y a veces me da la impresión de que llegan cansados de bailar». Antonio Márquez ha vuelto a los escenarios para defender «un patrimonio que es muy nuestro y que hay que dar a conocer. Clásico lo hay en todo el mundo, pero la danza española es nuestra expresión. En ella me siento como pez en el agua y es nuestro deber transmitirlo y crear oportunidades para estos alumnos».