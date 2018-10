Álex Grijelmo: «Para ser independiente hay que ser rentable» Áelx Grijelmo, en un momento de la charla. / Rodrigo Jiménez El periodista inaugura la nueva temporada del ciclo 'Cronistas del siglo XXI' de la Fundación Miguel Delibes SAMUEL REGUEIRA Valladolid Lunes, 29 octubre 2018, 21:44

Once actos de 'Cronistas del siglo XXI' lleva ya la Fundación Miguel Delibes, acercando a periodistas bien diferentes y reflexionando sobre la profesión periodística, los retos del futuro, el presente y el pasado y, en definitiva, cuánto ha evolucionado el oficio a lo largo de los años. Álex Grijelmo inició ayer la nueva temporada de este ciclo presentado por Angélica Tanarro y que se desarrolló este lunes 29 de octubre de 2018 en la Sala de Cultura de Cajamar.

Tanarro y Grijelmo arrancaron la charla con el germen de 'El estilo del periodista'. «Era muy pesado», recuerda Grijelmo a propósito de su insistencia por que los compañeros empleasen bien el español, lo que pronto devino en la confección de sus libros de estilo. La periodista no pudo sino inquirirle sobre si ahora se escribía peor que antes en el mundo de los medios: «Ahora se trabaja muy deprisa, pero no es excusa para no hacerlo bien, porque eso es la esencia de la profesión: si se trabaja deprisa y el trabajo sale peor no es porque se trabaje deprisa, sino porque el periodista es peor».

Otro de los temas que emergieron en la charla fueron los nuevos eufemismos para nombrar a realidades incómodas que antes no suponían problema en el lenguaje: «Los eufemismos son insaciables porque siempre pretenden disfrazar una realidad que, con todo, sigue ahí». Grijelmo expuso que «hay un efecto dominó en los eufemismos: todos son transitorios»

En su búsqueda del principal problema que afecta al periodismo, Grijelmo confía en que la gente quiera, eventualmente, desembolsar dinero por información de calidad, «siempre y cuando nosotros la brindemos». Descubrir, contrastar, editar y jerarquizar son pasos ineludibles para combatir una desestructuración que abarca tanto las mediciones de las manifestaciones como el tiempo en el que llegan -y, por usar un término al uso, se viralizan- ciertas informaciones.

Para Grijelmo, sin embargo, no existe nada que resulte más grave que la manipulación del lenguaje, tanto por el eufemismo como por la falsa corrección política que ostentan los partidos radicales: «Los éxitos de la ultraderecha se basan en fracasos de los partidos democráticos tradicionales»; desastres como la corrupción y otras realidades que no quiso precisar y que han facilitado la conquista del poder por parte de ideologías extremistas aprovechando el descontento ciudadano. Entre las preguntas del público destacó una sobre si el periodista era libre de la presión del grupo: «Para ser independiente, hay que ser rentable: si podemos renunciar a un patrocinio por publicar una información incómoda para un anunciante, ganaremos en prestigio y con el tiempo vendrán nuevos anunciantes».