El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey

Francisco le había dicho a un amigo unos días antes del crimen que «si veía a su exmujer por el barrio la iba a matar a tiros». La tarde del 26 de febrero de 2008 cumplió su amenaza. Al filo de las 19 horas, frente al número 31 de la avenida Vicente Mortes -ahora Gloria Fuertes- en Huerta del Rey, mató a María Jesús.

Conocido como 'Paco el pintor', desde la ventana del primer piso del que había sido el domicilio familiar hasta hacía dos años, vio a su exesposa caminar rumbo al portal de al lado. Había quedado con una amiga y antigua vecina para tomar un café. Eran las 18:45 horas.

Entonces, decidió cargar su escopeta de cazador. Francisco, de 58 años, no bajó a la calle. Optó por esperar pacientemente, escopeta en mano, a que María Jesús, de 55, abandonara el edificio. Apenas había salido del portal, la tenía justo enfrente, cuando realizó un primer tiro que rozó la cabeza de su exmujer, que intentó salir corriendo hacia la calle Mieses. Sin embargo, fue alcanzada en dos ocasiones por la espalda a una distancia de no más de cinco metros. La víctima cayó desplomada junto al muro lateral del centro cívico de Huerta del Rey, donde impactó un perdigón en una ventana. Murió en el acto.

Los disparos alertaron a vecinos y viandantes, que corrieron hacia la mujer. A una de las testigos le llegó a impactar de rebote un perdigón en una pierna y tuvo que recibir asistencia médica, sin que su estado revistiera gravedad.

Pero el plan de Paco no había acabado. El asesino cerró la puerta de su casa y vertió litros de disolvente, que acumulaba debido a su trabajo como pintor, por el salón y una habitación y prendió fuego a la vivienda. Los disolventes, al explosionar, causaron la caída de un muro del salón fruto de la onda expansiva.

Un tiro en el cuello

Francisco se tumbó en el sofá, en medio de las llamas, se puso la escopeta entre las piernas y se disparó en el cuello. Utilizó el mismo arma con la que minutos antes había matado a su expareja. Su cadáver fue encontrado por los bomberos y los agentes, que accedieron al domicilio después de reventar la cerradura de la puerta, mientras en la calle yacía también el cuerpo sin vida de María Jesús. Poco antes, uno de los vecinos por todo el bloque, puerta a puerta, alertando al medio centenar de residentes para que desalojaran sus casas ante el temor de otra explosión.

Los policías, una vez sofocado el incendio, recogieron numerosas muestras de los restos de disolvente y comprobaron que la deflagración causada por los vapores de la sustancia había provocado que una pared se viniera abajo. Además, había roto los cristales que dan a la parte posterior de la fachada del inmueble, cuya estructura no se vio afectada.

Una carta con reproches

Antes, Paco dejó escrita una carta con duros reproches en los que 'justificaba' lo 'mala' que era María Jesús y los 'motivos' que ella le había dado para acabar con su vida. La nota manuscrita estaba plagada de descalificaciones hacia la madre de sus cuatro hijos. Incluso, la culpaba de su propia muerte.

María Jesús M. C. era de Olleros de Sabero (León) y se había separado de Francisco López. S., natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), hacía dos años, tras sorprenderle con otra mujer. «Cogió sus cosas y se fue», recordaban los vecinos. La expareja, sin embargo, carecía de un historial previo de malos tratos o de orden de alejamiento alguna y sus hijos acudían con frecuencia a ver a su padre al domicilio de Huerta del Rey, donde convivió con la que fuera su esposa durante veinte años.

Una vez roto el matrimonio, la víctima se trasladó a vivir con sus hijos, todos mayores de edad, a la calle Europa, en el barrio de La Victoria. María Jesús creció en La Rondilla, donde todavía residían su madre y su hermano, que regentaba la panadería que abrieron sus progenitores hacía décadas.

