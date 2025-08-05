Un SUV robusto, con tecnología a la última y motorización sostenible
El Nuevo Citroen C5 Aircross fusiona un diseño atractivo, un confort excepcional, tecnología de vanguardia y una apuesta firme por la sostenibilidad
La receta del éxito siempre lleva una dosis de audacia y atrevimiento. Exige tener el arrojo de hacer algo distinto confiando en su calidad y consistencia. Algo así como un salto al vacío, que es lo que ha hecho Citroen con la segunda generación del C5 Aircross. Se trata de un SUV mediano que fusiona un diseño atractivo, un confort excepcional, tecnología de vanguardia y una apuesta firme por la sostenibilidad. Este modelo de la firma francesa, que se construye sobre la plataforma Stellantis STLA Medium, es en todos los aspectos superior a su predecesor. Porque de eso se trata cuando la aspiración es poner en el mercado un vehículo capaz de resultarle útil al mayor número de conductores posible. También con ese objetivo ha introducido una versión 100% eléctrica, el Ë-C5 Aircross, que pone sus prestaciones al servicio de los clientes que busquen versatilidad y eficiencia.
Si empezamos fijándonos en el aspecto exterior, encontramos un diseño que destaca por su robustez y elegancia, proyectando una presencia imponente en la carretera. Su frontal incorpora una nueva firma LED y un capó con un aspecto más dinámico y sofisticado. Respecto a modelos anteriores, el Nuevo C5 Aircross ha aumentado sus dimensiones, lo que garantiza un interior más espacioso, sobre todo en las plazas traseras. Con esta ampliación no solo se perseguía mejorar la habitabilidad y confort a bordo, sino que también se refuerza la estética del vehículo, más estilizada en esta nueva versión.
Para el interior, la firma francesa ha llevado a un nuevo nivel la filosofía C-Zen Lounge, pensada para ofrecer una experiencia de conducción serena y acogedora. En este aspecto, los asientos Citroën Advanced Comfort son uno de los puntos fuertes, con una espuma más gruesa y soportes laterales ajustables. Los delanteros ofrecen también calefacción, ventilación y programas de masaje. Al confort a bordo contribuye también la suspensión con topes hidráulicos progresivos, tecnología emblemática de Citroën, que absorbe las irregularidades del terreno, brindando una sensación de “alfombra mágica” que hace que los trayectos largos sean más placenteros.
Confort y tecnología de seguridad
El equipamiento tecnológico de última generación es uno de los pilares que hace del Nuevo C5 Aircross un coche diferente. Si nos fijamos en el habitáculo, veremos que cuenta con una pantalla táctil de 13 pulgadas que centraliza el control del climatizador, el sistema de infoentretenimiento y otras funciones con una interfaz intuitiva y ergonómica. Además, un Head-Up Display en color proyectado directamente en el parabrisas y un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, totalmente personalizable, completan un entorno inmersivo para el conductor.
Uno de los aspectos más novedosos en este ámbito es la incorporación de ChatGPT en el sistema de infoentretenimiento. Con este asistente que mejora el reconocimiento de voz, se hace más sencillo tener interacciones fluidas y naturales que permiten, por ejemplo, ajustar la navegación o responder preguntas sobre el estado de la carretera o el lugar de destino.
Pero mucho más relevante que todo lo anterior son las tecnologías pensadas para cuidar del conductor y de los pasajeros a bordo. El Nuevo C5 Aircross está equipado con la última generación de sistemas ADAS (asistencias avanzadas a la conducción). Si el cliente se decanta por el pack Drive Assist 2.0, obtendrá un vehículo con conducción semiautónoma de nivel 2, incluyendo asistente de cambio de carril semiautomático, alerta de tráfico cruzado trasero, detección de ángulo muerto de largo alcance, cámara de vigilancia del conductor y VisioPark 360° para una visión completa del entorno. Todo un despliegue tecnológico de vanguardia para que los ocupantes lleguen a su destino con máxima seguridad.
Motorizaciones para todos los gustos
Uno de los mayores atractivos del C5 Aircross es su variada gama de motorizaciones. El modelo está disponible un motor híbrido de 145 CV con cambio automático, una opción asequible para quienes buscan iniciarse en la electrificación. La gran novedad es el Ë-C5 Aircross, con dos versiones eléctricas: una disponible desde ahora, con 210 CV, batería de 73 kWh y hasta 520 km de autonomía; y otra 100% eléctrica de 230 CV con batería de 97 kWh y hasta 680 km de autonomía, prevista para finales de año. Las dos admiten carga rápida de 160 kW, recuperando del 20% al 80% en apenas media hora. En el último trimestre del año se sumará a la colección una variante híbrida enchufable de 195 CV con hasta 85 km de autonomía eléctrica. Los distintos modos de conducción-Normal, Eco y Sport-y sus tres niveles de frenada regenerativa permiten personalizar la experiencia de conducción.
Pero el compromiso de Citroen con la sostenibilidad no se agota en ofrecer una opción eléctrica. El Nuevo C5 Aircross, fabricado en la planta francesa de Rennes, incorpora 160 kg de metales reciclados y 47 kg de plásticos reciclados o de origen biológico. La batería de 92 kWh ha sido construida siguiendo un proceso industrial que minimiza el impacto ambiental.
EL C5 Aircross se ofrece en España con cuatro niveles de equipamiento. Los precios oscilan entre los 29.690 euros para el híbrido de 145 CV y los 39.490 euros para el Ë-C5 Aircross. Con su diseño moderno, un interior que prioriza el confort, una carga tecnológica de primer nivel y una gama de motorizaciones electrificadas, este modelo puede adaptarse a las necesidades de familias, conductores urbanos y profesionales que buscan un vehículo versátil y eficiente. Este nuevo C5 Aircross no solo se adapta a las necesidades del presente, sino que se adelanta a las aspiraciones del futuro. De este modo, la firma francesa se consolida con este SUV estiloso, funcional y sensible a la responsabilidad ambiental. Un paquete atractivo y completo que satisface todas las necesidades de personas, familias o profesionales.