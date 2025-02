Una gama de vehículos comerciales a la última para empresarios de todos los tamaños

Diseñar y fabricar coches para todos y para cualquier situación no es un objetivo que pueda estar al alcance de todas las marcas. Es un planteamiento que exige flexibilidad, talento y un profundo conocimiento de las necesidades y aspiraciones de los conductores. Solamente las firmas automovilísticas más experimentadas y ambiciosas son capaces de ofrecer una variedad de tamaños, usos y estilos en sus prototipos. Una de ellas es Peugeot, que no en vano ofrece la gama de vehículos eléctricos más amplia de todas las principales marcas europeas, desde coches urbanos hasta vehículos comerciales. Las cifras demuestran que el público avala la profesionalidad y saber hacer de la marca: implantada en más de 140 países, Peugeot vendió más de 1,1 millones de vehículos en todo el mundo en 2023.



Una parte de su negocio se centra en los vehículos comerciales, los grandes olvidados de otras marcas volcadas en el turismo o el coche familiar. Se trata de vehículos de gran tamaño, robustos y diseñados para resistir largas jornadas de trabajo. El catálogo de Peugeot tiene dónde elegir en este ámbito: el Rifter, el Traveller, Partner, Expert o el Boxer son algunos de sus modelos más destacados. Y no solo se trata de elegir un modelo, sino que además la marca ofrece la posibilidad de configurar cada vehículo comercial en función de las necesidades del negocio. Es esa versatilidad y autonomía del cliente la que ha hecho de Peugeot uno de los actores principales en el mercado de los vehículos comerciales en Europa.

Lo principal de todos estos vehículos es el espacio. El más amplio de todos estos modelos es el Boxer, la furgoneta grande pensada para los usuarios empresariales que pasan largas horas al volante en sus tareas diarias, pero que también puede ser útil para particulares que desean tener una autocaravana en sus viajes de ocio. El nuevo Peugeot Boxer está disponible en una variada gama de configuraciones, que permite escoger entre dos distancias entre ejes y dos longitudes distintas. En cualquier caso, este nuevo Boxer cuenta con un diseño que optimiza su robustez y eficiencia aerodinámica.



Una de las novedades más destacadas de este vehículo es la instalación de una nueva transmisión automática EAT8 junto a una caja de cambios manual de 6 velocidades. Este sistema garantiza una conducción segura, más cómoda y que reduce la fatiga del conductor. Además, pensando siempre en mejorar y facilitar la conducción, el nuevo Peugeot Boxer incorpora la gama más amplia de equipamiento de confort y seguridad de su segmento: freno de estacionamiento eléctrico, acceso sin llave, pantalla central táctil de 10 pulgadas, cargador inalámbrico para smartphone, alerta de fatiga del conductor, frenado automático de emergencia…



Por último, y para terminar de adaptarse a todas las necesidades y preferencias, sale al mercado un Peugeot E-Boxer 100% eléctrico con una autonomía de 430 kilómetros. Es la opción ideal para las empresas que necesiten circular con sus vehículos por los centros de las ciudades y sus zonas de bajas emisiones