Zapatero y Rajoy unidos en León: «Los 40 años de la democracia han sido 40 años de éxito para España»

Los dos expresidentes del Gobierno protagonizan un coloquio en la Universidad de León en el que aparcan sus diferencias, para dar una lección «de convivencia» y defender la vigencia de la Constitución «que ha permitido fijar unas normas de convivencia que han permitido mejorar España»

León

Jueves, 14 marzo 2019

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Uno leonés de nacimiento, otro leonés de corazón. Dos hombres de Estado, historia viva de la democracia. Rivales en el plano político, unidos por un sentimiento de respeto, amistad y reconocimiento.

Este jueves también por la raíz universitaria, por los 40 años de la Universidad de León, por los 40 años de la Constitución española.

Los dos expresidentes del Gobierno han sido los protagonistas de un coloquio en el Aula Magna San Isidoro en el que han dejado de lado las diferencias y las discrepancias del juego político para defender sin fisuras la vigencia de la Constitución y el éxito de los 40 años democráticos.

40 años que, según reafirmó Rodríguez zapatero, son 40 años de éxito para España. Al fin de cuentas, continuó, no hay ningún aspecto de la vida política, social, económica, cultural y de vocación hacia el exterior que no esté mejor que hace 40 años.

Y para prueba, la fotografía de este jueves. «A pesar de la confrontación política, España tiene la extraordinaria capacidad de reencuentro, convivencia, conciliación y capacidad democrática al que hemos contribuido todos. Y así vamos a firmarlo hoy como una lección fundamental».

Una España mejor

Un argumento que apoyó sin desviarse un ápice Mariano Rajoy. «Son los mejores 40 años de la historia de España en mucho tiempo». El expresidente del Gobierno aseguró que la Constitución no es más que la historia de un éxito «se mire por donde se mire».

Un texto que fue el producto del acuerdo entre personas con planteamientos políticos diferentes, tanto fue así, recordó, que ministro de la época de Franco y exiliados fueron capaces de fijar unas normas de fuego, unas reglas de convivencia que, bajo su amparo, ha permitido que España mejore en todos los aspectos.

«Más democracia, más libertad, más derechos y más progreso económico y social», remarcó Rajoy, que advirtió que si alguna obligación tienen con España los que, como ellos, han asumido alguna responsabilidad pública importante, es la de «intentar defender y explicar aquellas cosas que son buenas para nuestro país y que tienen muchos aspectos que pueden ser útiles de cara al futuro».

Unidos por su voluntd de construir

Durante su intervención, los dos expresidentes del Gobierno no escatimaron en agradecimientos a la Universidad de León por permitirles compartes este espacio de diálogo, dos hombres a los que, según recordaron, les unen más de dos décadas en la vida política.

Es más, a pesar de que Rodríguez Zapatero hizo alusión a los 18 años en los, bien como líderes de la oposición bien como presidentes del Gobierno, estuvieron en la primera línea política, Rajoy hizo alusión a su etapa como ministro de Aznar cuando ya escenificaban sus discrepancias en torno a los cargos públicas y la función pública en el Ministerio de Administraciones Públicas.

En cualquier caso, hoy los dos expresidentes del Gobierno dejaron de lado las «discrepancias lógicas» de la vida política y han unido las voluntades que, según recordó Rajoy, les llevó a la función pública: construir en beneficio de todos.

Una etapa en la que hubo aciertos pero también errores. Y así lo reconocieron ambos, dejando un mensaje a aquellos que no fallan nunca. «Algunas veces habremos acertado, otras, sin duda alguna, no lo hemos hecho aunque hay mucha gente que no se equivoca nunca y acierta siempre. Me temo que nosotros no estamos en ese grupo que le vamos a hacer», remarcó Rajoy.