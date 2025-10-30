El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los portavoces de Economía y de Vivienda de Vox en el Congreso, María Figaredo y Carlos Hernández Quero, presentan el programa económico y de vivienda de Vox en Valladolid. Rubén Cacho - Ical

Vox lanza la precampaña en Valladolid en clave nacional: foto de Abascal y visita de diputados

José María Figaredo y Carlos Quero convocan un evento en un centro cívico a veinte metros de la sede provincial del PSOE

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:45

Comenta

El último mitin que Vox dio en un centro cívico de Valladolid fue en el de La Victoria. Allí apareció el hoy eurodiputado, Jorge Buxadé, ... en un acto previo a las municipales de 2023. También compareció en la plaza de la Universidad, a cielo abierto, para las europeas, como lo hizo Santiago Abascal en la plaza de San Pablo para las generales.

