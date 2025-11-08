Vox deja para el final la elección de candidato: Pollán, Hierro y el cartel de Abascal

Hubo un casting. Tal cual. Entrevistas a los posibles candidatos a presidir la Junta de Castilla y León. Y de aquel casting salió Juan García- ... Gallardo para sorpresa de muchos que no sabían siquiera quién era aquel chaval burgalés, abogado e hijo de abogado, que pocos meses después se convirtió en vicepresidente autonómico. Esta vez no habrá casting, o eso creen las diferentes fuentes consultadas por El Norte. A diferencia del año 2022, Vox tiene ya un elenco de cargos públicos de los que puede tirar para confeccionar las listas a las Cortes y un par de rostros que pueden servir para componer el cartel electoral. Eso sí, junto a la cara de Santiago Abascal.

Porque esa es una de las claves de la estrategia de Vox. Lo primero, Santiago Abascal. Es decir, el rostro nacional. Y un mensaje homogéneo, compacto, único, centrado en un puñado de asuntos básicos para la formación: inmigración, pacto verde y, ahora, vivienda. Carlos Quero, uno de los diputados más jóvenes en el Congreso, es el señalado para asumir y difundir los postulados de Vox sobre vivienda. En un partido con un carácter ultraliberal en lo económico -menos impuestos, colaboración público-privada, etcétera- Quero ha llegado a defender la necesidad de más vivienda pública, lo que debería ser un postulado de la parte izquierda del hemiciclo. En una Comisión de Vivienda llegó a votar a favor de una propuesta del PSOE para «potenciar y agilizar la promoción de vivienda pública».

Vox tiene claro que la imagen de Abascal es innegociable. Y esa creencia tiene un contexto electoral. La única vez que el cartel electoral no llevaba la foto del líder del partido fue en Andalucía. Allí fue Macarena Olona la que protagonizó en exclusiva el cartel. No cubrió las expectativas de éxito que se esperaban.

Por eso, sea quien sea el elegido, habrá cartel compartido. La cuestión es: ¿quién tiene que hacerse la foto? Y aquí hay dos nombres que sobresalen respecto a los demás. David Hierro, portavoz del grupo parlamentario, y Carlos Pollán, presidente de las Cortes. Y hay una novedad. Una cuestión que hasta ahora no se le ha planteado a Vox. Será la primera vez que tiene un cargo institucional en vigor, el presidente del parlamento autonómico, antes de una cita electoral en el territorio. Y esto le obliga a sopesar hasta qué punto es positivo volver a la apuesta por la marca por encima de las individualidades o si es el momento de apostar por un candidato más asentado.

Entre Hierro y Pollán, admitían fuentes de Vox, hay una discrepancia de perfiles que sería más fácil resolver a posteriori. Por ejemplo: si hay Gobierno conjunto con el PP, mejor Carlos Pollán. Si no hay acuerdo y Vox tiene que volver a martillear desde la bancada del hemiciclo, mejor David Hierro. Lo que pasa es que eso no se puede saber hasta que llega el momento, y el cartel electoral tiene que mostrar a un candidato a la presidencia de la Junta.

Ampliar Carteles electorales de Vox para las autonómicas de Andalucía y de Castilla y León.

Pollán ha mostrado un perfil público más intenso a medida que pasaba el tiempo, especialmente después de la ruptura del acuerdo de Gobierno. Su presencia en los medios afines al partido, en las tertulias de El Toro TV, por ejemplo, ha sido constante, lo que algunos observan como un primer paso para fomentar su conocimiento por parte de su electorado. El papel de presidente de las Cortes le otorga, además, una plataforma institucional de primer orden en eventos y actos oficiales.

En cuanto a Hierro, él mismo ha contado que conoce a Santiago Abascal desde su etapa en Nuevas Generaciones, que rompió el carné del PP cuando vio a su jefe de filas fundar el partido y forma parte de Vox desde el minuto uno. Hierro es el más experimentado del grupo parlamentario de Vox junto a Fátima Pinacho, ya que ambos estuvieron, una como procuradora tras suplir a Jesús García-Conde en febrero de 2021 y el otro, como asesor. La relación de David Hierro con Abascal es muy estrecha, pero ese no será el único aspecto que valorará la dirección de Bambú para tomar la decisión.

Fuentes populares creen que esta indecisión puede pasar factura a Vox. Incluso hay quien habla de una lucha de egos en el seno de la formación, una imagen que Vox, al menos, no ofrece en público, con sus dos candidatos manteniendo una relación cordial. David Hierro, un 'soldado leal', se ha mostrado más cómodo en el papel que tiene actualmente. Carlos Pollán, y de eso son conscientes en Madrid, está más dispuesto a dar el paso.

Sea cual sea la decisión, parece claro que no será pronto. El ejemplo está en Extremadura. Santiago Abascal ha anunciado que la semana que viene decidirán el nombre del candidato de Vox a presidir el Ejecutivo extremeño. Esto es, entre el 10 y el 17 de noviembre. Entre dos y tres semanas antes del comienzo de la campaña electoral. A un mes y una semana, aproximadamente, de acudir a votar: las urnas se pondrán el 21 de diciembre. Quien más se ha postulado, directamente, es el portavoz del grupo parlamentario y senador Ángel Pelayo. Pero no se descarta un cambio.

Lo mismo ocurre con las listas de cada circunscripción. En Vox, un partido muy vertical, es el Comité Ejecutivo Nacional quien acaba por dar el plácet a las propuestas de sus comités provinciales. Y esta vez, con 13 escaños que defender (aunque dos se hayan caído durante la legislatura por la fuga de Javier Teira y Ana Rosa Hernando), las listas son cruciales. Carlos Pollán, según ha dicho ya, quiere presentarse por León. David Hierro fue el número 1 por Palencia en 2022. El candidato entonces, Juan García-Gallardo, llevó el 1 por Valladolid a pesar de ser burgalés, algo que también hizo el aspirante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, pese a ser de León.

El núcleo duro del grupo parlamentario, los que están liberados para la acción política, parece claro que repetirá. Carlos Menéndez (Salamanca), Iñaki Sicilia (Burgos) o los ya mencionados, pero Miguel Suárez (León) podría quedar relegado al tercer puesto si Carlos Pollán asume el 1. Esto se debe a que esta vez entra en juego la ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, aprobada en febrero de 2024. Uno de sus capítulos modifica la ley electoral para que las candidaturas «al Congreso, municipales, de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares, Parlamento Europeo, Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas y Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos» estén formadas por hombres y mujeres ordenados «de forma alternativa», en cremallera. Hasta ahora, bastaba con que el reparto hombres-mujeres fuera de un 60%-40%. Así que Vox, en León, en el año 2022, incluyó tres hombres en los tres primeros puestos y dos mujeres a continuación.