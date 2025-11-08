El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
David Hierro y Carlos Pollán, en una imagen de archivo. Miriam Chacón-Ical

Castilla y León

Vox deja para el final la elección de candidato: Pollán, Hierro y el cartel de Abascal

Esta vez no habrá un 'casting' tan abierto como en el año 2022, pero el partido seguirá su máxima de esperar al último momento, tal y como va a hacer en Extremadura

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:13

Comenta

Hubo un casting. Tal cual. Entrevistas a los posibles candidatos a presidir la Junta de Castilla y León. Y de aquel casting salió Juan García- ... Gallardo para sorpresa de muchos que no sabían siquiera quién era aquel chaval burgalés, abogado e hijo de abogado, que pocos meses después se convirtió en vicepresidente autonómico. Esta vez no habrá casting, o eso creen las diferentes fuentes consultadas por El Norte. A diferencia del año 2022, Vox tiene ya un elenco de cargos públicos de los que puede tirar para confeccionar las listas a las Cortes y un par de rostros que pueden servir para componer el cartel electoral. Eso sí, junto a la cara de Santiago Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  2. 2

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  3. 3

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  4. 4 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  5. 5

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  6. 6 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  7. 7 Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina
  10. 10

    Así es a vista de dron el vertedero que trata los 438.356 kilos de basura diarios que generan los vallisoletanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox deja para el final la elección de candidato: Pollán, Hierro y el cartel de Abascal

Vox deja para el final la elección de candidato: Pollán, Hierro y el cartel de Abascal