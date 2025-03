El vino como motor económico en la proyección turística de los viñedos

Agapito Ojosnegros Lázaro Lunes, 14 de septiembre 2020, 12:14 Comenta Compartir

Chelo Miñana lleva años trabajando en la dirección de enoturismo en diferentes bodegas y grupos vitivinícolas de prestigio en nuestro país, asesorando, gestionando y dirigiendo el trabajo de los departamentos encargados de las tiendas físicas de las bodegas y de las experiencias de los visitantes. Actualmente dirige el enoturismo de Masaveu Bodegas, con presencia en 5 zonas que incluyen a Bodegas Murua, en DOCa Rioja; Bodegas Pagos de Araiz, en DO Navarra; Bodegas Leda, DO Vinos de la Tierra de Castilla y León; Bodegas Fillaboa, en DO Rias Baixas; y Llagares Valverán, en la DOP Sidra de Asturias.