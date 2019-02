El vicepresidente de la Junta acusa a Óscar Puente de «tensionar Castilla y Léon» El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez (derecha), y el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández. / Leticia Pérez / Ical José Antonio de Santiago-Juárez dice que el alcalde «se enroca y pone ejemplos falsos» cuando reclama más inversiones para Valladolid ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 6 febrero 2019, 12:58

El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha arremetido este miércoles contra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien reclamó al gobierno regional una apuesta más decidida por la capital del Pisuerga para convertir la ciudad en un polo de atracción de inversiones en un artículo publicado en El Norte de Castilla.

Según De Santiago-Juárez, ese texto está «cargado de mentiras». «Se ha equivocado y no sabe salir de la equivocación. Insiste e insiste. Es pueril. Todos nos equivocamos a lo largo del día, pero en vez de frenar, se enroca y, por si no se ha entendido, pone ejemplos falsos. Como comparar lo que costó el hospital de aquí [Valladolid] con el de Burgos. Que si el Musac, que si el Patio Herreriano... falso. Se lo vamos a desmontar con números. Tuvo poco eco cuando lo dijo y va y publica un artículo. Está tensionando la comunidad, igual que su jefe, Pedro Sánchez, al que admira, tensiona España», ha subrayado el vicepresidente de la Junta.

De Santiago-Juárez ha añadido a continuación que «no se puede comparar la barbaridad que está haciendo el presidente Sánchez con lo de Óscar Puente, no tiene nada que ver, pero es una forma de tensionar la comunidad», ha insistido. «Esta comunidad necesita lo contrario: que un ciudadano de Valladolid se alegre de lo bien que va el Musac; que un ciudadano de León se alegre de los triunfos del Pucela, del Real Valladolid; que un ciudadano de Ávila se alegre de lo bien que va el turismo en Segovia. Es lo que necesita esta comunidad y no tensionarla gratuitamente. Lo hace porque no tiene nada que ofrecer», ha añadido de Santiago-Juárez, quien también es el jefe de campaña de la candidata popular al Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo.

Del Olmo ganará «por mayoría absoluta»

«Pilar del Olmo va a ganar por mayoría absoluta. Decir esto es poner más nervioso a Óscar Puente. De momento, ella no está pensando en la lista. A los ciudadanos de Valladolid no les importa ahora quién va a ir en la lista con Pilar del Olmo. Les importa que les escuche, hable con ellos, lo que está haciendo, y comparta con ellos el modelo de ciudad», ha señalado De Santiago-Juárez.

El vicepresidente del gobierno regional ha apuntado que «hay que tener mucha cara para culpar a la Junta y decir que no hemos sido capaces de dar un paso en la Ciudad de la Justicia». «El año pasado, [Óscar Puente] criticó los Presupuestos del señor Rajoy porque había una cantidad menor, que es la misma que hay en el proyecto de Presupuestos del señor Sánchez. No han hecho nada más que marear la perdiz. Lo único que ha hecho bien ha sido cargarse al 'bolardo asesino'», ha considerado.

Sobre la situación de la política nacional, José Antonio de Santiago-Juárez ha considerado que están sucediendo «cosas muy graves en España». «El Gobierno de ha decidido aceptar la presión de los independentistas y que haya un 'relator' en las reuniones. Lo que tiene que haber es Constitución. Más Constitución y menos mediadores. Me gustaría saber qué opina Óscar Puente, que es el portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, de las relaciones que mantiene Sánchez con el Gobierno de Cataluña. Lo mejor que nos puede pasar a todos los españoles es que no haya Presupuestos. Si el precio es que va a afectar a los famosos puntos que dio el presidente de la Generalitat al presidente Sánchez lo mejor es que no haya Presupuestos. Esto no es una crisis económica. Lo que sucede es irreversible. Soy amigo del diálogo cuando el problema es político, pero aquí se va a juzgar a unos señores porque han cometido unos presuntos delitos. Somos el hazmerreír de Europa. Ahora se inventan lo del mediador, lo del relator. Encima de esa mesa tiene que haber una Constitución. Es importante que Óscar Puente y el señor Tudanca digan qué opinan».