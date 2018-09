El 'veranillo de San Miguel' dejará en Castilla y León temperaturas máximas de 31 grados Varias personas disfrutan de las buenas temperaturas en una terraza de Valladolid. / Antonio Quintero La próxima semana habrá un descenso de entre ocho y diez grados en la comunidad EL NORTE Valladolid Viernes, 28 septiembre 2018, 16:20

El último fin de semana de septiembre estará marcado por el 'veranillo de San Miguel', que dejará temperaturas de hasta 35ºC y de más de 30 grados centígrados en numerosas áreas, así como algunas tormentas o chubascos en zonas de Cataluña, Baleares y Pirineos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), informa Europa Press.

El portavoz adjunto de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que se espera tiempo estable en toda España salvo esos chubascos tormentosos que en puntos de Gerona podrán ser localmente fuertes el sábado, justo cuando se celebra San Miguel. El domingo también será un día estable, con algunos chubascos en Pirineos, en el nordeste de Cataluña y en algunas lluvias débiles en las islas Canarias más montañosas.

Por su parte, en Castilla y León las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de 31º C y mínimas de nueve. Zamora, Salamanca y Ávila son las provincias donde, según AEMET, se localizarán una temperaturas más elevadas. No obstante, no se descartan los chubascos dispersos y alguna tormenta en el extremo noroeste.

Así, ha destacado que las temperaturas serán «altas» para la época, ya que superarán los 34 grados en Extremadura y Andalucía y los 30º en la zona centro, en el sur de Galicia, en algunos puntos de Asturias, con temperaturas altas en el occidente asturiano, donde se podrán superar los 30 grados centígrados en la cuenca del Ebro y en la Comunidad Valenciana. El domingo bajarán las temperaturas ligeramente por el norte, aunque se podrán superar los 30 grados centígrados en el sur de Galicia. En el Ebro, pero en menos zonas y desde luego sí en el centro y en el sur.

Respecto a la próxima semana, el portavoz ha dicho que la entrada de viento del norte provocará una bajada de las temperaturas importante, el lunes en la mitad norte, donde podrán bajar de 8 a 10 grados centígrados en Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón, pero en general en toda la mitad norte.

La comunidad registrará mínimas entre dos y cuatro grados

El martes, ese descenso se trasladará al sur, donde bajarán menos, de 4 a 5 grados centígrados. Este descenso del lunes provocará un «marcado contraste» entre el norte y el sur de la península en el Guadalquivir y el Guadiana, que podrán seguir con 35ºC mientras en el Cantábrico y meseta norte se quedarán en torno a 20ºC.

En cuanto al martes, ha indicado que los 30ºC quedarán acotados a los valles del Guadiana y del Guadalquivir y, en todo caso, a pesar de la bajada térmica, en Galicia, el centro y el sur, los termómetros se mantendrán por encima de los valores normales para estas fechas.

Del Campo expone que también bajarán las mínimas, que serán frías y podrán llegar algunas heladas débiles en zonas altas de montaña, aunque serán débiles y que en zonas de la meseta norte no quedarán lejos de las heladas, ya que en puntos de Castilla y León las mínimas quedarán entre 2 y 4 grados centígrados.

Ascenso generalizado

A partir del miércoles las máximas volverán a subir y se prevé un contraste importante entre las máximas y las mínimas, sobre todo en la mitad oeste donde estarán por encima de lo normal. El portavoz ha subrayado el importante contraste de temperaturas nocturnas y diurnas que podrá ser de 25 grados, ya que habrá puntos con 2ºC de mínima y 28ºC de máxima.

Asimismo, el jueves las temperaturas subirán y el portavoz ha adelantado que el resto de la semana se volverán a registrar los valores superiores a los normales, que quedarán detres a cinco grados por encima de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, ha comentado que habrá cierta inestabilidad en el área Mediterránea. El lunes podrá llover en la Cantábrica y también algunos chubascos puntualmente fuertes en Cataluña y norte de Baleares. Por último, a partir del martes podrá haber inestabilidad en el área mediterránea, y es posible que a mediados de la semana se registren lluvias intensas en la Comunidad Valenciana y en Baleares.