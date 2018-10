La vendimia superará los 303 millones de kilos de uva, el 74% más que en 2017 Viñas otoñadas con las que se elaboran los vinos de la bodega Dominio de Atauta, en Atauta (Soria). / Jaime Suárez Rueda ha logrado un nuevo récord mientras Ribera se recupera del nefasto año anterior NIEVES CABALLERO Valladolid Viernes, 26 octubre 2018, 22:14

Ha sido un año de parabienes, aunque no exento de algunos problemas puntuales. La vendimia en las denominaciones de origen vínicas de Castilla y León está a punto de concluir, pero no está cerrada del todo y, este fin de semana, la drástica bajada de las temperaturas, incluso las heladas, podrían poner en peligro los racimos que todavía cuelgan de las cepas de algunos viñedos. Por el momento, se han recogido más de 303 millones de kilos de uvas, frente a los 174 del pasado año, lo que supone un aumento en la cantidad del 74%.

A estos millones de kilos de fruto habrá que sumar lo que falta por vendimiar y los millones recolectados por las numerosas bodegas que certifican sus vinos con la contraetiqueta de Vino de la Tierra de Castilla y León. Respecto a la calidad, los directores técnicos de Ribera del Duero, Rueda, Toro, Bierzo, Cigales, Tierra de León, Arribes, Arlanza, Sierra de Salamanca, Valles del Benavente, Tierra del Vino de Zamora, Cebreros y Valtiendas se muestran satisfechos con una vendimia que ha sido larga en algunos casos por una maduración más lenta, después de un verano más fresco y húmedo que el anterior. Ahora el trabajo está en manos de las bodegas.

Incidencias como las heladas y los pedriscos han sido muy localizadas, frente a los importantes daños que provocaron el pasado año el hielo y la sequía con una considerable reducción de la cosecha. En esta campaña, por el contrario, han sido las abundantes lluvias de primavera las protagonistas y las que han generado la aparición de enfermedades fúngicas en la viña en algunas zonas. Además de los tratamientos oportunos, eso ha obligado a extremar la selección de los racimos, mientras que el daño ha impedido sumar los kilos de algunos majuelos concretos. La vendimia se ha abordado de manera escalonada a medida que maduraban los frutos en las distintas comarcas y zonas vitivinícolas de la comunidad autónoma.

A día de hoy, la Denominación de Origen Ribera del Duero había recolectado 123.235.488 kilos de uva, aunque permanecían abiertas 34 de las cerca de 300 bodegas del buque insignia enológico de Castilla y León. La previsión de su director técnico, Agustín Alonso, es alcanzar los 125 millones de kilos cuando acabe la vendimia, hacia el 2 de noviembre. «Estamos contentos tanto por la cantidad como por la excelente calidad de la uva», apuntó ayer. Después de los análisis de los frutos y de las primeras fermentaciones en bodega, en Ribera del Duero esperan vinos con mucho color pero menos taninos, con mayor acidez, más frescos y afrutados.

Equilibrio

La DO Rueda ha logrado un nuevo récord histórico con más de 130 millones de kilos de uva. Una de las características principales de esta vendimia en la DO Rueda ha sido la falta de precipitaciones. Una situación que ha facilitado las labores en el campo y que ha contribuido al excelente estado sanitario con el que han entrado las uvas en las bodegas. En la nota de prensa facilitada por el Consejo Regulador el pasado 18 de octubre, una vez concluida la recolección, Jesús Díez de Íscar, director técnico de la DO Rueda, aseguraba que «la campaña se ha desarrollado con total tranquilidad, en condiciones óptimas y con notables diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas. Se ha ido vendimiando según lo indicaban los índices de madurez de cada parcela, buscando el mejor equilibrio entre el grado y la acidez, lo cual es fundamental para elaborar vinos de gran calidad».

La DO Bierzo también espera unos vinos con menor grado alcohólico, más frescos y más atlánticos que en la anterior campaña, debido a un verano más fresco y húmedo. Tras la sequía y las heladas de 2017, que provocaron una significativa reducción en la producción, la campaña de 2018 ha iniciado una importante remontada con un incremento respecto al año pasado del 25,95%. La cosecha ha ascendido a 11.275.190 kilogramos.

En Toro se prevé recoger 22.400.000 kilos en una cosecha que para el director técnico, Santiago Castro, se parece a la del 2016 y los diez años anteriores. El enólogo confirma también «una buena calidad con buen pH y acidez» porque en los meses de junio y julio hizo menos calor. «Esperamos que los vinos de la añada 2018 sean muy afrutados y con los taninos muy redondos», aseguró, antes de explicar que ha habido sobremaduración en algunas puntos, pero las uvas se han dejado en las cepas.

La zona más afectada por las heladas el pasado año fue Tierra de León

En la DO Cigales se han superado las previsiones iniciales de ocho millones de kilos, «una buena producción». La vendimia acabará el domingo en la única bodega que permanece abierta. La directora técnica, Águeda del Val, explicó que ha habido dos maduraciones muy diferentes pero se ha ido vendimiando a medida que la uva daba los parámetros buscados. También subrayó que la acidez y el pH están muy equilibrados.

La zona más afectada por las heladas en 2017 fue Tierra de León y aunque no se ha alcanzado la cosecha de 4.500.000 kilos de 2016, sí que se ha logrado acortar la diferencia con cerca de 3.500.000 kilos de uva. En relación a la calidad, Alejandro González, su director técnico, confirmó «el equilibrio en la maduración del fruto».

Enfermedades fúngicas

En la DO Arribes, la vendimia ha sido complicada por la aparición del mildium, enfermedad que ha reducido en 200.000 kilos la cosecha (el 20%). También ha habido pérdidas en la producción de Sierra de Salamanca «por el mildium, una brotación tardía y la sequía del año anterior», apuntó Miquel Udina.

No ha sufrido ataques de hongos la viña en Valles de Benavente, según señaló la directora técnica, Teresa Antón, para confirmar que «la uva ha entrado muy sana, con buen grado y maduración» en una zona que también está a punto de cerrar la vendimia. Tanto la producción como la calidad han sido buenas en la DO Arlanza, aunque ha habido viñedos afectados por las heladas de primeros de mayo y otros por el mildium, detalló José Ignacio Marqués. Tierra del Vino de Zamora, que registró «algún episodio de granizo en primavera y ataques de oídio,nada normales, la vendimia se ha realizado a buen ritmo y la uva es de calidad», según José Manuel Braña.

El mayor incremento en la producción se ha registrado este año en la pequeña DOP Valtiendas en una campaña «con una uva sensacional», en palabras de Alejandro Costa, su presidente. Aunque ha habido menos rendimiento medio, la uva se ha recolectado muy sana y con menos grado en Cebreros, donde se incrementa la producción gracias al aumento en el número de hectáreas, argumentó Marta Burgos.