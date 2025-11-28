El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una helada y cencellada en Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid, Palencia y Zamora, en alerta amarilla este sábado por nieblas

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que pueden ir acompañadas por heladas y cencelladas

E. N.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:48

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para este sábado, 29 de noviembre, avisos amarillos por niebla en las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora.

Según refleja la predicción de la Aemet, consultada por Ical, para este sábado, la niebla permanecerá desde la medianoche hasta las 12 horas del mediodía, y puede ir acompañada de heladas y cencellada, permitiendo una visibilidad de apenas 100 metros.

