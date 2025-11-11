Los usuarios de autobús urbano aumentaron en septiembre hasta los 7,2 millones

E. N. Martes, 11 de noviembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

El número de usuarios de transporte urbano por autobús en Castilla y León aumentó un 7,6% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 7,2 millones de viajeros. El incremento es igual a la media nacional donde también subió un 7,6%, tras alcanzar los 187,5 millones de viajeros transportados en el conjunto del país.

Según la Estadística de Transporte de Viajeros publicada este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Ical, el número de viajeros en el transporte por autobús presentó las mayores subidas en Extremadura (15,8%), Madrid (12,7%) y País Vasco (9,8%). Además, no hubo descensos en el transporte por autobús en ninguna comunidad española.

A nivel nacional, más de 498,4 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en septiembre, un 5,5% más que en el mismo mes del año 2024. El transporte urbano aumentó un 6,3% en tasa anual y el interurbano, un 4,7%. Dentro del interurbano, destacó el incremento del 6% en el transporte por autobús.