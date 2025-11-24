El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Embalse de Aguilar de Campoo, en una imagen de archivo. N. E.

Castilla y León

Las últimas lluvias elevan al 52,3% el almacenamiento de los embalses del Duero

Este valor supone 7,1 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 5,4 menos que hace un año

E. N.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:38

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.492,1 hectómetros cúbicos, lo que supone el 52,3% de su capacidad, dos puntos por encima de hace una semana, valor que ha crecido gracias a las últimas lluvias. Este valor supone 7,1 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 5,4 menos que hace un año, según los datos recogidos por Ical.

En León, los embalses de los sistemas Esla y Órbigo (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 42,2% de su capacidad, con 543,3 hectómetros cúbicos. Los mejores números los presentan el Porma (47,8%) y Riaño (46,9).

En cuanto a Palencia, los del sistema Sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) alcanzan el 46,9%; y los del Sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), el 55,3%, con 76,8 y 174,9 hectómetros cúbicos, respectivamente.

Por lo que se refiere a la provincia de Burgos, los embalses del Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) están al 52,8%. Con 97 hectómetros cúbicos; y en Soria, el del Sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo), alcanza el 59,1%, con 147 hectómetros.

Cabe destacar también que en Segovia, las reservas del Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), están al 49,1%, con 30,3 hectómetros de agua embalsada; y en Ávila, las del Sistema Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas), al 48,5%, con 28,3 hectómetros.

Para finalizar, en Salamanca el embalse del Sistema Tormes (Santa Teresa) está al 72,5% (359,8 hectómetros cúbicos); y los del Sistema Águeda (Irueña y Águeda), al 62,9% (78,9 hectómetros cúbicos).

