Celebración del día de la comunidad en Villalar el pasado 23 de abril. A la derecha, Enrique Cabero, presidente del CES. J. C. C.

Castilla y León

UGT reconoce al Movimiento de Villalar y al presidente del CES en sus premios Pablo Iglesias

Los galardones, que reconocen la labor de colectivos y particulares en favor de una sociedad más justa, han recaído también en el alpinista Carlos Soria y el instituto abulense Isabel de Castilla

E. N.

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:14

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León ha dado a conocer este martes los nombres de los galardonados con las Distinciones Pablo Iglesias, en su XX edición, a nivel autonómico, unos premios que reconocen la labor que llevan a cabo tanto personas a título personal como organizaciones, colectivos o instituciones que con su compromiso social, político, académico y cultural trabajan diariamente para conseguir una sociedad más justa y solidaria.

Así, en la categoría individual autonómica el jurado ha decidido que recayera en Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por su «trayectoria profesional vinculada a la comunidad y al Derecho del Trabajo y su investigación sobre igualdad efectiva en las relaciones laborales, sindicato y libertad sindical y la prevención de riesgos laborales».

En cuanto a la categoría colectiva, ha sido el Movimiento de Villalar el elegido en esta XX edición, por ser un «referente en la defensa del sentimiento identitario y reivindicativo de nuestra comunidad y de las demandas y aspiraciones de la ciudadanía castellana y leonesa».

Por otra parte, y en cuanto a las distinciones a nivel provincial, en la categoría individual ha sido galardonado el escalador abulense Carlos Soria Fontán, de 86 años, por «encarnar los valores de superación y de perseverancia en la consecución de retos deportivos en el montañismo, demostrando que la edad no es un obstáculo».

En la categoría colectiva, el jurado ha decidido que el galardonado fuera el IES Isabel de Castilla de Ávila, en reconocimiento «al ejercicio de la enseñanza media desde 1848, su continuidad, su capacidad de adaptación y su compromiso con la conservación de la historia».

Los jurados encargados de presentar las candidaturas y celebrar las posteriores deliberaciones han estado compuestos, tanto a nivel autonómico como provincial por representantes de las estructuras que componen UGTCyL y UGT Ávila, así como por una representación de los diferentes medios de comunicación autonómicos y abulenses.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el auditorio de la Fundación Ávila, situado en el número 10 de la calle Pedro Lagasca de la capital abulense.

