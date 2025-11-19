UGT pide «trabajar ya» por el sector azucarero para no «lamentar el cierre de Toro» Alerta de la pérdida de 2.000 empleos directos en los últimos 25 años en la industria remolachera y unos 20.000 indirectos

El Norte Valladolid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:21

La Unión General de Trabajadores (UGT) advirtió este miércoles que o «se trabaja de forma inmediata y conjunta» por el sector azucarero o «habrá que lamentar» más cierres de molturadoras de remolacha que se sumen al reciente de La Bañeza (León), y puso el foco, concretamente, en la planta de Toro (Zamora), la única que posee en la comunidad actualmente AB Azucarera.

Así lo trasladaron el secretario general UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, y la secretaria general de UGT FICACyL, Sandra Vega, quienes anunciaron un plan para «aunar» los intereses de los trabajadores de la industria y de los agricultores, junto a la Administración autonómica, nacional y comunitaria, los sindicatos más representativos del sector y las organizaciones profesionales agrarias para «garantizar» la continuidad del cultivo de la remolacha en la comunidad, con siembras que «sean atractivas» y puedan contribuir a mantener el tejido productivo de un sector que es estratégico.

Este mismo miércoles han remitido una carta a la consejera de Agricultura, María González Corral, para que «de forma inmediata se cree un ámbito de trabajo en común y no estar sujetos a los vaivenes de los mercados y las contingencias que llegan de Europa».

En los últimos 25 años se han perdido 2.000 empleos directos en Castilla y León en la industria remolachera, desde que comenzaron los cierres de las plantas de Veguellina de Órbigo (León) y Venta de Baños (Palencia), a los que se suman los 193 del último cierre en La Bañeza, según explicó Vega. El drama es mayor, si cabe, con unos 20.000 indirectos perdidos, dado que estudios de la UE constatan que por cada puesto de trabajo directo se generan diez indirectos entre la industria química, la logística o el transporte, entre otros. Una situación que ha empeorado este año con el cese de molturación en Miranda de Ebro.