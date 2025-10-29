El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero de Sacyl en una imagen de archivo. El Norte
Castilla y León

UGT acusa a la Junta de pagar «cuatro veces más por helicópteros más viejos»

Consideran «inaceptable» que Sanidad «siga sin resolver los graves problemas laborales y estructurales del transporte sanitario aéreo»

El Norte

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10

Comenta

UGT Servicios Públicos de Castilla y León acusó hoy a la Junta de cuadruplicar el gasto en helicópteros medicalizados «más viejos» sin solucionar los problemas laborales del personal. Al respecto, consideró «inaceptable» que el Gobierno autonómico «siga sin resolver los graves problemas laborales y estructurales del transporte sanitario aéreo», cuyo personal sigue en huelga, «al mismo tiempo que adjudica un contrato de 95,4 millones para el servicio de helicópteros medicalizado, que podría llegar hasta los 174 con las subsiguientes prórrogas», según un comunicado recogido por Ical.

En este sentido, aclaró que «más gasto no significa mejor servicio ni más seguridad» porque, tal y como indicó la secretaria del sector de transporte sanitario del sindicato, Marta Vian, se incrementa la edad media de la flota, que pasa de los 12 del contrato anterior a casi 19 con la nueva licitación, por lo que «la Junta paga cuatro veces más por helicópteros más viejos».

Noticias relacionadas

La huelga de técnicos superiores sanitarios comprometerá cientos de pruebas diarias

La huelga de técnicos superiores sanitarios comprometerá cientos de pruebas diarias

Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas

Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas

Así, consideran una «contradicción flagrante» que anuncie la mejora de la cobertura con diez helicópteros y uno de reserva, pero «no garantice ni la renovación real de los aparatos ni la estabilidad de sus tripulantes». Además, la empresa adjudicataria, una UTE de Avincis, «no está obligada a aportar helicópteros nuevos», es decir, que «los castellanos y leoneses seguirán dependiendo de una flota envejecida mientras se destinan cifras récord a la subcontratación».

Por eso, para el sindicato es «incomprensible que la Junta multiplique el gasto en contratos privados mientras mantiene a los profesionales en condiciones indignas, con salarios congelados durante una década y un alto porcentaje de falsos autónomos, y sin reconocerles como parte del sistema públicos de emergencias».

Esto lleva a UGT Servicios Públicos de Castilla y León a exigir a la Consejería de Sanidad que «rinda cuentas» sobre los criterios técnicos, la edad y procedencia de cada aeronave, y que «publique la planificación real del servicio, incluyendo las bases, tiempos de respuesta y dotaciones hospitalarias de aterrizaje».

Por otra parte, también reclamó a la Administración autonómica que «avance hacia un modelo público de transporte sanitario aéreo que integre a estos profesionales en el sistema sanitario autonómico», tal y como ocurre con el resto del personal que trabaja en las emergencias sanitarias públicas.

Para concluir, el sindicato manifestó que Castilla y León «no necesita contratos millonarios ni titulares propagandísticos», sino un «servicio público de emergencias seguro, eficaz y gestionado con transparencia y que cuide tanto a sus profesionales como a la ciudadanía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  8. 8

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  9. 9

    Valladolid recupera el vuelo a Barcelona con 275 pasajeros: «Me supone más ahorro y menos tiempo de viaje»
  10. 10

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla UGT acusa a la Junta de pagar «cuatro veces más por helicópteros más viejos»

UGT acusa a la Junta de pagar «cuatro veces más por helicópteros más viejos»