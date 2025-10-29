UGT acusa a la Junta de pagar «cuatro veces más por helicópteros más viejos»

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10 Comenta Compartir

UGT Servicios Públicos de Castilla y León acusó hoy a la Junta de cuadruplicar el gasto en helicópteros medicalizados «más viejos» sin solucionar los problemas laborales del personal. Al respecto, consideró «inaceptable» que el Gobierno autonómico «siga sin resolver los graves problemas laborales y estructurales del transporte sanitario aéreo», cuyo personal sigue en huelga, «al mismo tiempo que adjudica un contrato de 95,4 millones para el servicio de helicópteros medicalizado, que podría llegar hasta los 174 con las subsiguientes prórrogas», según un comunicado recogido por Ical.

En este sentido, aclaró que «más gasto no significa mejor servicio ni más seguridad» porque, tal y como indicó la secretaria del sector de transporte sanitario del sindicato, Marta Vian, se incrementa la edad media de la flota, que pasa de los 12 del contrato anterior a casi 19 con la nueva licitación, por lo que «la Junta paga cuatro veces más por helicópteros más viejos».

Así, consideran una «contradicción flagrante» que anuncie la mejora de la cobertura con diez helicópteros y uno de reserva, pero «no garantice ni la renovación real de los aparatos ni la estabilidad de sus tripulantes». Además, la empresa adjudicataria, una UTE de Avincis, «no está obligada a aportar helicópteros nuevos», es decir, que «los castellanos y leoneses seguirán dependiendo de una flota envejecida mientras se destinan cifras récord a la subcontratación».

Por eso, para el sindicato es «incomprensible que la Junta multiplique el gasto en contratos privados mientras mantiene a los profesionales en condiciones indignas, con salarios congelados durante una década y un alto porcentaje de falsos autónomos, y sin reconocerles como parte del sistema públicos de emergencias».

Esto lleva a UGT Servicios Públicos de Castilla y León a exigir a la Consejería de Sanidad que «rinda cuentas» sobre los criterios técnicos, la edad y procedencia de cada aeronave, y que «publique la planificación real del servicio, incluyendo las bases, tiempos de respuesta y dotaciones hospitalarias de aterrizaje».

Por otra parte, también reclamó a la Administración autonómica que «avance hacia un modelo público de transporte sanitario aéreo que integre a estos profesionales en el sistema sanitario autonómico», tal y como ocurre con el resto del personal que trabaja en las emergencias sanitarias públicas.

Para concluir, el sindicato manifestó que Castilla y León «no necesita contratos millonarios ni titulares propagandísticos», sino un «servicio público de emergencias seguro, eficaz y gestionado con transparencia y que cuide tanto a sus profesionales como a la ciudadanía».