Imagen de archivo de la A-1 en la provincia de Segovia. Antonio de Torre

Tres provincias de Castilla y León, en alerta este martes por nevadas

Una de las carreteras más afectadas puede ser la A-1 entre las 2:00 y las 12:00 horas

E. N.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:18

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas del protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar este martes a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Ávila, Burgos y Segovia.

El episodio se divide en dos periodos, según la información de la Delegación del Gobierno recogida por la Agencia Ical. El primero, se inicia a las 2:00 horas y afectará a las provincias de Burgos y Segovia, donde se pueden acumular entre cinco y dos centímetros a partir de los 1.200 metros, respectivamente. En concreto, cita la zona cercana a la A-1 entre ambas provincias, hasta el mediodía de mañana.

El segundo aviso comenzará a las 21:00 horas y se centrará en la provincia abulense, aunque no hay fecha para la desactivación de la alerta. Por lo tanto, entre las 12:00 y las 21:00 horas del 2 de noviembre no habrá ninguna zona activada.

