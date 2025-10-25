Tres mujeres al alza en el PP de Castilla y León en vísperas de urnas

Dos han pacificado consejerías usadas por Vox para atizar la agenda ideológica que marcaba Abascal y la tercera ha fortalecido perfil tras los incendios, a ... fuerza de escuchar sobre el terreno a los afectados. Son tres mujeres que ganan enteros en los prolegómenos para encarar una campaña electoral.

La candidatura autonómica popular para marzo en Valladolid está abierta a cambios, con los huecos que dejan Raúl de la Hoz o Jesús Julio Carnero

Se trata de las consejeras María González Corral y Leticia García Sánchez, que tomaron las riendas de Agricultura y Ganadería y de Industria, Comercio y Empleo cuando Vox dio la espantada en la Junta, y de María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda. Las tres han afianzado presencia política en este tiempo. Las dos primeras, con altavoz propio por el cargo que ocupan. La tercera, desde un despacho secundario, porque tiene por delante al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Si este último desapareció de la agenda pública durante semanas tras los fuegos del verano, Pardo ha sido la cara del desescombro de viviendas arrasadas por las llamas. El 14 de agosto ya se desplazó para reunirse con alcaldes de pueblos afectados y, desde ese día, ha comprobado en doce visitas sobre cenizas el alcance de los daños en San Pedro de Cansoles, Palacios de Jamuz, Castrocalbón o Molezuelas de la Carballeda, entre otras localidades. Cara a cara con los afectados.

«Está yendo a los sitios. Aquí se quemó una bodega y ha venido a verla. Ya están con los papeles, aunque nos ha dicho que lo primero son las casas», apuntaban hace unos días sobre la directora de Vivienda en Molezuelas. Una valoración que contrasta con la que los vecinos hacían de la parte de extinción del fuego, atribuyendo la ayuda de 500 euros que la Junta abona esta vez a las familias desalojadas, pero que no sufrieron daños, a «un lavado de cara, porque hicieron mala gestión y hay elecciones en marzo... Ahora dicen que van a meter más dinero en prevención, lo mismo que en La Culebra, y que no hicieron».

María Pardo es doctora y docente de la Universidad de Valladolid, donde impartía Derecho Administrativo, y antes de recalar en el equipo de Suárez-Quiñones fue directora general de Promoción Cultural y de Patrimonio en la Comunidad de Madrid. Tiene en común con las dos consejeras el perfil académico y profesional y que cuando hablan, se les entiende. Puede parecer una obviedad, pero no lo es escuchando a muchos dirigentes.

Pardo y González Corral comparten ser cuota política de Valladolid, provincia en la que el PP está obligado a cambios sustanciales en la lista autonómica, con la salida dos pesos pesados en la anterior cita como fueron Raúl de Hoz y Jesús Julio Carnero, eurodiputado y alcalde de Valladolid, respectivamente.

Ampliar El presidente de la Junta recibe en su despacho al alcalde leonés, este viernes, en plena polémica entre el regidor y cargos de su partido a cuenta de la convención que el PSOE celebra este fin de semana en León. R. Cacho-Ical

La consejera de Agricultura afronta ahora dos crisis ganaderas, los focos de gripe aviar en Valladolid y la dermatosis nodular bovina. La gestión queda lejos de la explosividad populista que aplicó Vox a la sanidad animal cuando ocupó esa consejería. Lograron el mérito de elevar Castilla y León a problema estatal y europeo en tuberculosis bovina cuando la región presentaba incidencias mínimas de esta enfermedad. Para la posteridad quedan las fotos del asalto de ganaderos charros a la Delegación de la Junta en Salamanca.

Y Leticia García ha pasado página en Industria a la política del improperio de Mariano Veganzones. Con experiencia parlamentaria solvente, el único hándicap que tendría para encabezar la lista del PP por Zamora es que ese lugar está reservado a Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta.

Ampliar Parlamentarios socialistas despedían el miércoles entre aplausos a José Francisco Martín, veterano del hemiciclo autonómico y que oficializó que está a punto de cerrar etapa tras el debate sobre el techo de gasto. M. Chacón-Ical

Una cosa deben tener clara las tres, por si les sirve de consejo. El mantra de que en política hay adversarios, enemigos y compañeros de partido (muy dañinos a nivel personal) es real. Pueden informarse entre dirigentes que les precedieron en el PP y en la Junta.

O mirar hacia el PSOE, con desembarco nacional en León este fin de semana y dejando de lado al primer alcalde, por población, que tienen en la comunidad. José Antonio Diez va camino de ser el García-Page de esta tierra. El ninguneo de los propios puede aportarle réditos como activo electoral.

A medida que el personal asciende en un partido, con el pago de cuota le entregan una quijada. Esa con la que Caín se cargó a Abel. Avisados quedan.