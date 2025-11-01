El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús del PP de Castilla y León circulando por Madrid en imágenes difundidas este lunes por los populares y en detalle, Alfonso Fernández Mañueco ese día.
El Escaño 82

De las anchoas de Revilla a las nueces de Mañueco, aperitivo electoral en Castilla y León

Extremadura irá delante a las urnas en un momento en que nada es estanco en política y todo repercute, con el PP autonómico prometiendo 'realidades', Vox encomendado a Abascal y el PSOE con sus líos en León

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

Maestros tiene la santa madre Iglesia y oráculos innovadores los partidos políticos. Alfonso Fernández Mañueco ha lanzado la campaña electoral regalando una bolsita de nueces ... a responsables de medios de comunicación. Los laboratorios de ideas electorales viven en una reinvención continua. Aquí hay nueces y no ruido, defiende el presidente de la Junta y candidato a la reelección en un vídeo en el que promete situar a Castilla y León entre las tres primeras autonomías de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  2. 2

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  6. 6

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  7. 7

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  8. 8

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  9. 9

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla De las anchoas de Revilla a las nueces de Mañueco, aperitivo electoral en Castilla y León

De las anchoas de Revilla a las nueces de Mañueco, aperitivo electoral en Castilla y León