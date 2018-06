Sueños con sabor a letras La Agenda de Castilla y León propone libros, música y teatro para el fin de semana ALFREDO GÓMEZ Jueves, 21 junio 2018, 11:20

Léeme Mucho se traslada hasta la FERIA DEL LIBRO VILLA DE CUÉLLAR donde todos los escritores que ha optado por la autopublicación tendrán un lugar para visualizar, promocionar y difundir sus obras. «¿Nuestro objetivo? que si alguien tiene el sueño de escribir, encuentre unos ojos que le puedan leer», afirma la directora Rosa Eva. Al stand de Léeme Mucho acudirá un grupo nutrido de escritores de diferentes géneros, que pasarán todo un fin de semana presentando y firmando ejemplares, junto a sus seguidores.

Viernes 22, a partir de las 19.30h

*Raúl Prieto y su ensayo novelado de astrología 'Jesús es Leo'.

*Rosa Eva Rabanillo e Iván Ruiz con su libro de Educación Sexual 'Anda… Que te tenga que enseñar yo a hablar de Sexo'.

Sábado 23, a partir de 12h

*Clara Fuertes y su novela histórica 'El Gran Dragón Negro'.

Sábado 23, a partir de 18.30h

*Álber_4 y su novela de intriga sobre la generación millennial española 'El Secuestro de la Esperanza'.

Domingo 24, a partir de 12h

*Lourdes Delgado y Jesús Salas, con su novela de fantasía y terror 'Malditas lágrimas de sangre'.

Domingo 24, a partir de 18h

*Gloria Martín y la dulzura de la poesía con 'Atrás queda la Luz'.

Patio Corsario. María La Mónica

Patio Corsario acoge la actuación de la gaditana MARÍA LA MÓNICA, que se atreve con Camarón y lo borda en '¡Ay, José!'. La acompaña la guitarra sensible y flamenca de Adriano Lozano, el bajo con toque jazzista de Ismael Alcina y los ritmos eclécticos de la batería de David León. MARÍA LA MÓNICA en este cuarteto saca todas sus facetas, de la más dulce a la más guasona. ¡Una gran fiesta! Sábado 23 de junio a las 21:30 h. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Pier Paolo Pasolini

El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge un ciclo de cine dedicado a la figura de Pier Paolo Pasolini, con tres películas del director italiano. Las proyecciones tendrán lugar a partir de las 19:00 horas en el salón de actos del museo. El martes fue el turno para 'Accatone' (1961); el miércoles, 'Mamma Roma' (1962) y el ciclo concluye el jueves con 'Teorema'.

Colectivo Pan-Arcadia

Hasta el uno de julio podéis visitar la exposición de poemas ilustrados de la Asociación Cultural Pan-Arcadia en la Sala Narciso Alonso Cortés de la Casa Zorrilla. Poemas de Mercedes Pastor, Paqui Tarazaga, Deorinda Vallecillo, Julita García, Consuelo Relea, María Jesús Martín, Teófilo Gago, José Luís de Pedro, Pablo Macías, Roberto Pozo, Manolo Madrid y Guillermo J. del Pino. Ilustraciones y montaje sobre neumáticos de bicicleta de Milagros Gómez. De martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y los domingos de 10 a 14 horas. Entrada gratuita.

Teatro Zorrilla

El Teatro Zorrilla acoge el próximo 23 de junio, uno de los clásicos del dramaturgo Terrence McNally, 'Frankie & Jhonny en el Claro de Luna'. Dirigida por Magüi Mira, esta obra escrita en plena década de los 80 no pierde un ápice de su vigencia, hablándonos de los jóvenes de vidas precarias, sueños por cumplir y su lucha para lograr hacerlos realidad. Además, pone de relieve cómo dos personas de clase trabajadora y acostumbrados a relaciones accidentadas tienen miedo al amor, les resulta difícil confiar, pero terminan por descubrir la magia que tienen al estar juntos.

Tributo a Rocío Jurado

El viernes, la artista Ana Nájera llenará de copla y arte la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla con su espectáculo 'Tributo a Rocío Jurado'. Esta producción nació de la idea de rendir homenaje a Rocío Jurado, sin intención de imitación. Ana Nájera es una de las grandes voces de la copla española contemporánea.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que la música comienza a tomar las calles en eventos como el Día Europeo de la Música o las fiestas de León (Burning, Los Rebeldes, Maldita Nerea...), Segovia (La Pegatina) o Zamora (Sergio Dalma...).

Jueves

LEÓN – LOS BRINCOS (Auditorio Ciudad de León, 21:00h)

SALAMANCA – VOICES OF ALOHA (Auditorio San Blas, 20:00h, 3€)

VALLADOLID – DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA (Calles y plazas de la ciudad, desde las 12:00 hasta las 00:00h)

Viernes

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) – ADEXE & NAU (Plaza de toros, 20:30h, 25€)

BURGOS – EL TWNAGUERO (La Rua, 22:30h, gratuito)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) – LAGUNAROCK, EL PECHE + MARTIN H + QUINTO ELEMENTO + SHARON BATES (Plaza de Toros, 20:00h, gratuita)

LEÓN – HIP HOP DREAMS (Espacio Vías, 17:30h)

PALENCIA – MIKE SÁNCHEZ (Universonoro, 22:00h, gratuito)

SALAMANCA – DIEAWAY + FUNGUS (Nave Bunker, 21:00h, 5€)

SALAMANCA – MIKE TERRY (Tio Vivo, 22:000h)

SEGOVIA – DIANA NAVARRO (Plaza de la Artillería, 23:00h)

VALLADOLID – SOFIA ELLAR (Porta Caeli, 21:30h, 16€-20€)

VALLADOLID – TRIBUTO ROCIO JURADO (Teatro Zorrilla, 21:00h, 14€)

VALLADOLID – TOMMY LORENTE (Backstage, 21:00h, 8€)

ZAMORA – KAM SESSION (La Cueva del Jazz, 17:30h)

ZAMORA – MUBAZA FEST, MUSKARIAN + VAKERO + SADIA + GREEN BLUES (Plaza de la Marina, 19:00h)

ZAMORA – EMOTIVE (Plaza Mayor, 23:00h)

Sábado

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) – ARA MALIKIAN (Plaza de toros, 22:00h, 27€)

PONFERRADA (LEÓN) WINCHESTER Tararí, 23:30h)

LEÓN – ELEVEN JAZZ QUARTET (Jardín de San Francisco, 14:00h)

LEÓN – THE GROOVES (Espacio Vías, 19:30, gratuito)

LEÓN – SONIA RUBIN + NICO GUITARE + DOCTOR BOGARDE (Jardín de San Francisco, 22:00h)

LEÓN – BURNING + LOS REBELDES (Plaza Mayor, 00:45h)

SALAMANCA – TRES ACORDES FEST, TOUNDRA + JUANCHO MARQUÉS + 9NOS + BYE BYE LULLABY + CARBAYO + EL CHICO DE LA BARRAKA + PATÉ DE PATO + POOR WALTER + RUTINA + ZERO! (Patio del Da2, gratuito)

SEGOVIA – LA PEGATINA (Plaza Mayor, 22:30h)

TORO (ZAMORA) – FESTIVAL VINTORO, NARCO + LENDAKARIS MUERTOS + DESAKATO + JOSETXU PIPERRAK + DAKIDARRIA + SINAIA (Polideportivo)

VALLADOLID – NATALIA FUSTES + LAS NIÑAS + PARAÍSO TERRENAL (Playa de las Moreras, 20:00h, gratuito)

ZAMORA – SERGIO DALMA (Auditorio Ruta de la Plata, 22:30h, 30€-40€)

Domingo

LEÓN – MANOLOKOS (Jardín de San Francisco, 14:00h)

LEÓN – LOS TANG + LOS PLATILLOS VOLANTES (Jardín de San Francisco, 22:00h)

LEÓN – MALDITA NEREA + POLAROIDS (Plaza Mayor, 23:00h)

SEGOVIA – EL GRAN WYOMING Y LOS INSOLVENTES (Plaza de San Martín, 21:30h)

ZAMORA – MUBAZA FEST, PROJECT CLAUDIA + HUCKELBERRY (Bajada de San Martin, 12:00h)

ZAMORA – INSOMNIO + TOP LÍDER (Plaza Mayor, 22:30h)

Lunes

LEÓN – LA JARI (Jardín de San Francisco, 14:00h)

LEÓN – LOS MALDITOS + THE KICKERS (Jardín de San Francisco, 22:00h)

LEÓN – KATE RYAN (Plaza Mayor, 23:00h)

ZAMORA – NIÑOS MUTANTES (Plaza Mayor, 22:30h)

Zamora Ferias y Fiestas

Alicia Pérez informa de las Ferias y Fiestas de San Pedro, que arrancan este fin de semana en Zamora con diferentes actividades para todas las edades, desde la Feria de Día, que invita a tomar algo por las casetas instaladas en cuatro zonas del centro de la ciudad y disfrutar del buen tiempo y de la buena gastronomía, a un parque infantil para niños, un festival de músicos zamoranos o conciertos, orquestas y actividades tradicionales. La capital zamorana celebra sus Fiestas de San Pedro hasta el día 1 de julio.

Concurso de cortes

La Plaza de Toros de Zamora acoge el domingo 24 de junio el Concurso de cortes 'Ciudad de Zamora', enmarcado en la feria taurina de San Pedro. Será la tercera fase eliminatoria del II Campeonato Regional de Cortes de Castilla y León y en ella participarán 15 recortadores procedentes de las provincias de Zamora, Valladolid y Salamanca. Habrá también una exhibición de los zamoranos Víctor Holgado y Pedro Imaz, y del saltador local Joel Fernández. El espectáculo, para el que es necesario adquirir entrada, comenzará a las 19.15 horas en la Plaza de Toros de la ciudad.

Segovia Actividades

Miguel Ángel López destaca que Diana Navarro inaugura este viernes las Fiestas de Segovia. La ciudad de Segovia vive a partir de este fin de semana nueve intensos días con la celebración de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, que comenzarán este viernes, 22 de junio. El Acto inaugural será pues este viernes, a las 22:30 horas en la Plaza de Artillería, con la presentación de la Alcaldesa de las Fiestas 2018 (Beatriz García Martín, del barrio de Santa Eulalia) y sus damas. Tras esta presentación, pregón a cargo de Samantha Vallejo-Nágera, seguido del castillo de fuegos artificiales desde los altos del cementerio y el concierto de Diana Navarro, una de las mejores voces del panorama español que se atreve tanto con la canción moderna como con la copla o los clásicos y que presentará su último disco, 'Resiliencia'. Después de la actuación de Diana Navarro, las fiestas se trasladan a la Plaza Mayor con la verbena de la Orquesta Dragón.

Música

La programación musical del sábado 23 de junio comienza con un pasacalles de Jarra y Pedal desde la avenida del Acueducto hasta la Plaza Mayor (13:00 horas). Por la tarde, niños y mayores disfrutarán del teatro de calle lleno de humor de Territorios JA! con la compañía holandesa Slagman Producties, que mostrará en su espectáculo Pop-Up! a los dos personajes-títeres que convierten la valija en la que viajan en un escenario por el que pasan las más disparatadas situaciones. En la Plaza de San Martín, a las 19:30 y 21:30 horas el 23 de junio y a las 19:30 horas el 24 de junio. El 23 llenarán los escenarios de la Plaza Mayor con su música La Pegatina (22:30 horas) y la Orquesta Vértigo (00:15 horas).

Teatro

También este sábado por la noche, a partir de las 00:30 horas en la plaza de San Nicolás, el Taller Municipal de Teatro organiza su tradicional Gran Noche del Teatro, en esta ocasión con 'El funeral' de la compañía Che y Moche y 'Clownas' de la compañía del mismo nombre, acompañados del grupo de nu-jazz-gruff Error Humano.

Pasacalles y música

El domingo de San Juan, 24 de junio, la mañana está reservada a los pasacalles por el centro, la paella popular (14:00 horas en la pradera de La Fuencisla) y el segundo de los espectáculos de los Territorios JA! con Trapu Zaharra que realizan en esta ocasión su espectáculo Sefiní. Estarán a las 13:30 horas en la Plaza Mayor y a las 20:30 horas en el Azoguejo. Cierra la jornada el concierto de El Gran Wyoming y Los Insolventes en la Plaza de San Martín (21:30 horas).

Béjar (Salamanca) Curso de Blues

Elviernes arrancan las actividades paralelas del Festival Internacional de Blues de Castilla y León, cuya decimonovena edición tendrá lugar en Béjar los próximos 13 y 14 de julio. El Albergue Juvenil de 'Llano Alto' acogerá, como ya es tradición, el Curso Intensivo de Blues que este año alcanza sus quince ediciones. Ubicado en plena naturaleza y en un entorno de tranquilidad, el albergue bejarano será testigo de un intenso programa en el que participarán alrededor de medio centenar de alumnos. Así, a lo largo de las jornadas de mañana viernes y del sábado todos los inscritos podrán disfrutar de diferentes clases teórico-prácticas de instrumento, agrupaciones, combos y audiovisuales, así como jam sessions por las noches en La Alquitara. Ya el domingo, para finalizar, se celebrará la Muestra Final de Alumnos en La Alquitara, en la que los alumnos interpretarán los temas aprendidos y se entregarán los diplomas en un acto que despedirá esta decimoquinta edición.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

Viernes

Palencia. PallantiaPhoto

Taller de fotografía para Torpes, a cargo de Luz Muñoz, profesora de fotografía en la Universidad Popular de Palencia. Centro Cultural Antigua Cárcel (Lecrác), 19:00 horas.

Palencia. Música

El Festival Palencia Sonora pone el punto y final a la programación de su XV edición con el concierto 'Música de altura' a cargo de la BeeBrass Ensemble, acto programado inicialmente para el pasado 5 de junio. La BeeBrass Ensemble es una formación creada en 2004 y entre cuyos integrantes se encuentran alumnos y profesores de las especialidades de viento y metal del Conservatorio Profesional de Música de Palencia. El programa incluirá piezas propias y arreglos de temas de la historia de la música contemporánea, como 'Eye of the Tiger', de Survivor; 'Oye como va', de Tito Puente; 'Satisfaction', de The Rolling Stones, y piezas de John Williams. Fachada del bar Universonoro como en la calle San Juan de Dios, 20:30 horas.

Palencia. Historia

Palencia acogerá este viernes la presentación del libro 'Desde Pamplona, Rex Ibericus', con la presencia de su autor, el doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, así como licenciado en Filología Hispánica y en Psicología, Augusto Bruyel. El acto está organizado por la Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III el Santo. Con este acto, el colectivo quiere -especialmente ahora que se acerca el primer milenio de la recuperación de la diócesis de Palencia , y con ella de la repoblación de la ciudad- promover un mayor conocimiento sobre la figura de Sancho III El Mayor de Pamplona, quién fue en su condición de conde consorte de Castilla, su principal artífice. Centro Social y Cultural Blanca de Castilla (calle Mancornador, 5), 20:30 horas.

Palencia. Observación de estrellas

El Ateneo de Palencia ha organizado para este viernes, 22 de junio, una observación astronómica nocturna en las pistas del monte El Viejo. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Agrupación Astronómica Palentina. Durante esta noche en las pistas se montarán telescopios y se podrá disfrutar de una serie de proyecciones utilizando diferentes software para explicar el movimiento de algunos cuerpos celestes. Monte El Viejo, desde las 22:00 horas.

Dueñas. Música

Concierto a cargo de los alumnos de la escuela Municipal de Música de Dueñas. Aula Fray Luis de León y por las calles de la ciudad. 19:00 horas.

Sábado

Palencia. Fiestas de San Juan

El Ayuntamiento de Palencia ha programado los siguientes actos para festejar a San Juan, copatrono de la ciudad.

20:00 Procesión con el siguiente itinerario: Salida desde la cofradía Santo Sepulcro, en la calle Lope de Vega, para continuar por las calles Valentín Calderón, Mayor y Secretario Vázquez para llegar a la plaza Mayor.

20:30 Adoración de la reliquia y bendición y reparto del tomillo en el Atrio del Ayuntamiento. A continuación, procesión con el Santo desde la Plaza Mayor al Barrio de San Juanillo: Travesía Secretario Vázquez, Calle Mayor, plaza de León, Túnel, Avenida Antigua Florida, Avenida de Santander, Hermanos López Francos, Plaza de San Juanillo.

Palencia. PallantiaPhoto

El programa de este sábado incluye dos talleres. El primero se titula 'Sin miedo al flash' y estará a cargo de José Antonio Fernández, autor de los libros 'Sin miedo al flash' y 'Sin miedo al retrato. El segundo se denomina 'El proyecto fotográfico personal', a cargo de Rosa Isabel Vázquez, artista, profresora y comisaria de exposiciones. Centro Cultural Antigua Cárcel (Lecrác), De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

Palencia. Biblioteca

Cuentacuentos interactivo: 'Caminos escolares'. Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4), a las 12:30 horas.

Dueñas. Fiestas

la ciudad de Dueñas celebra la festividad de San Juan. Por la mañana, a las 10:00 horas, comenzará la IX Quedada en Bicicleta desde la plaza de España en dirección al monte, donde tendrá lugar durante todo el día un mercado solidario. Por la noche, ya en el centro de la localidad se encenderá la hoguera de San Juan en el Carril de Vinateros, con acompañamiento de bailes y una degustación de chocolate. 22:30 horas.