Los idiomas, el vino y la tecnología han confluido en la plataforma digital Linked Wine, impulsada por Laura Fuentes, y que dio sus primeros pasos durante la pandemia. Desde muy joven, se interesó por los idiomas y al llegar a la universidad optó por Filología francesa y alemana, para más tarde continuar su formación como técnico en comercio internacional especializándose en inglés de negocios. Apasionada del vino, trabajó como responsable de exportación en una bodega de Ribera del Duero. El equilibrio entre sus pasiones, le dio la perfecta idea de negocio en el mundo vitivinícola, con el desarrollo de una plataforma digital que aúna vino y tecnología. Se trata de un buscador que permite a los compradores internacionales filtrar y encontrar, en apenas unos segundos, el producto adecuado a su mercado, además de poder participar en encuentros con los productores y catas online. «Nació como algo temporal con motivo de las restricciones vividas en la pandemia que cambiaron las tendencias del consumo. Nos dimos cuenta de que funcionaba y, a partir de ahí, decidimos continuar. No nos equivocamos, han pasado cinco años y funciona», explica Fuentes.

Así se lo trasladó a los estudiantes que participan en StartInnova, un programa para el desarrollo y fomento de comportamientos emprendedores que en este 2025 alcanza su duodécima edición. La iniciativa, que impulsa El Norte de Castilla, cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León a través de Fuescyl, el Ayuntamiento de Valladolid mediante la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa) y la Fundación Michelin.

«Conectamos productores españoles con importadores de todo el mundo», detalla la impulsora de Linked Wine, poniendo hincapié en el camino que ha llevado a cabo y que «ha costado» al tratarse de un sector «muy tradicional». Como anécdota cuenta que «en el mundo del vino nos veían como tecnología y en el mundo de la tecnología como del sector del vino».

En los comienzos de su proyecto dio los primeros pasos en solitario, pero en el momento actual le acompaña un equipo con tres personas en la oficina y colaboradores y comerciales por distintas zonas del mundo. «Somos diez personas, al ser tecnológico no necesitamos una red muy extensa», detalla. Al respecto, valora la importancia de «trabajar en equipo y tener confianza en el equipo que te acompaña».

En su camino hacia el emprendimiento, Laura Fuentes considera que el mayor problema al que se enfrentó fue la burocracia, argumentando que «yo no venía del mundo de la empresa y fue lo más complicado». La inversión es otro de los aspectos que más problemas despiertan a la hora de crear una empresa, aunque en su caso «lo que hemos hecho, sobre todo, es reinvertir, siempre hemos sido rentables».

Hoja de ruta

Dentro de cinco años, la empresaria se ve cumpliendo su hoja de ruta de crecer internacionalmente a nivel de productores. «En España estamos muy bien posicionados, pero nos gustaría también introducirnos en Portugal, Italia, Latinoamérica y nos hemos marcado que en cuatro o cinco años podamos también llegar a Estados Unidos», afirma.

Raquel Fuentes anima a los futuros emprendedores a que, cuando se decidan a dar el paso, «escuchen los mercados, miren a la competencia y sepan delegar». Como aprendizaje confiesa que «el mercado te va dando palos y hay que estar preparados para caerse y levantarse y aprender».