La calidad como base principal en el diseño de cocinas premiun

Susana Gutiérrez Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y, al concluir su formación, comenzó su andadura profesional en una entidad bancaria. Finalmente, Álvaro Salazar decidió dejar de lado el trabajo financiero para incorporarse al negocio familiar puesto en marcha hace cuatro décadas. Desde entonces, ha hecho crecer Alara Cocinas, con la creación del grupo Punto Cocina, incorporando un nuevo estudio, Aura Cocinas, situado en el centro de Valladolid.

En su filosofía de negocio mantiene la calidad como base principal, con el reto de que «la cocina media, sea una cocina de calidad y, a partir de ahí, soñar». Así se lo explicó a los estudiantes que participan en StartInnova, un programa para el desarrollo y fomento de comportamientos emprendedores que en este 2025 alcanza 12 ediciones. La iniciativa, que impulsa El Norte deCastilla, cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León a través de Fuescyl, el Ayuntamiento de Valladolid mediante la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa) y la Fundación Michelin.

Este emprendedor trabaja con diseños italianos y los más modernos materiales, desde termo reparadores, hasta antihuellas, pasando por el cristal templado. «Si falla la calidad, el negocio también falla», recalca. En esta línea, apuesta por desarrollar cosas nuevas «con productos disruptivos para dar un plus y un trabajo diferencial» al cliente, en un aprendizaje constante que le ha llevado a confirmar que «el proceso creativo se entrena, lleva un importante esfuerzo personal». Tiene claro que el cliente es exigente al apostar por un servicio premium. «Cada cliente es un mundo, mantenemos un diálogo con ellos para identificar las necesidades y hacemos una propuesta que se ajusta a lo que quieren».

Álvaro Salazar desvela que en su cabeza siempre estuvo formar parte del negocio familiar, pero optó por formarse y tener desarrollos profesionales previos para adquirir una experiencia que le aportara conocimientos para su incorporación a la empresa. Su llegada, además del crecimiento en la línea de negocio, ha supuesto innovación, al optar por la digitalización, impulso de páginas web, puesta en marcha de redes sociales, con la creación de un plan de marketing y desarrollo de marca. «Antes, para buscar una cocina ibas a ver escaparates, ahora lo digitalizas todo, puedes hacer los proyectos online». Ese salto le ha llevado también a expandir el negocio a otras zonas del país, ya que, aunque sus principales ventas se centran en Castilla y León, especialmente en Valladolid, también trabajan en diversos lugares de España.

«Emprender no es abro y triunfo, es una suma de impactos, el camino es la actitud y ser insistente. Luego, tienes la gratificación de ir cumpliendo hitos, algunas cosas no salen, pero se aprende en lo que se ha fallado y se intenta pulir de cara al futuro», considera Salazar. Cree que el «conocimiento, la formación, la actitud y el saber hacer» son los aspectos fundamentales para ejecutar la capacidad de emprender.

En lo que se refiere a la financiación confiesa que es una de las primeras luchas a las que hay que enfrentarse. La búsqueda la centra en dos vertientes diferentes: la financiación y las subvenciones. En la segunda línea, defiende que sí existen subvenciones que «ayudan y empujan» a los emprendedores que buscan crear un negocio, tanto de la Junta de Castilla y León como de otros organismos, pero insiste en que «hay que buscarlas». Por ello, en su idea de crecimiento de negocio, optó por acudir a empresas especializadas en ese campo que «facilitan la concesión, te hacen un traje a medida y te simplifican los trámites».

Temas

Innovación

Emprendedores