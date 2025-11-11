Abierto el plazo para participar en la 12ª edición del programa StartInnova Hasta el 18 de noviembre se pueden formalizar las inscripciones en este certamen dirigido a alumnos de Bachillerato y FP

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025

Con la puesta en marcha de la campaña informativa ha comenzado una nueva edición de StartInnova, un programa para el desarrollo y fomento de comportamientos emprendedores que en este 2025 alcanza 12 ediciones.

La iniciativa, que impulsa El Norte deCastilla, cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León a través de Fuescyl, el Ayuntamiento de Valladolid mediante la participación de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa) y la Fundación Michelin.

El certamen está dirigido a alumnos de Bachillerato y Formación Profesional y se divide en dos categorías: alumnos de 16 o 17 años y mayores de edad que ya pueden formalizar la participación de sus grupos a través de la página web de StartInnova.

Los cinco mejores proyectos de cada una de las dos categorías se enfrentarán a una final que consiste en defender su idea de empresa ante un tribunal de reconocidos expertos.

Pero antes de llegar a ese punto, estos participantes habrán recorrido todo un camino, marcado por pasos muy concretos, para poder dar formar a su idea.

Y es que, StartInnova es, además, un programa de capacitación sobre las metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento empresarial, social o de otra índole.

Aspectos del programa

Los participantes, en grupos de cuatro o cinco alumnos tutorizados por un profesor de su centro escolar, trabajarán y se formarán durante la duración del programa en aspectos tales como habilidades de las personas emprendedoras, que van desde la visión, la proactividad, la capacidad de planificación, la habilidad de comunicación, la capacidad de negociación, la capacidad de sinergia y hasta la motivación. Además, aprenderán a dar forma y convertir en proyecto real una idea y desarrollar competencias tales como el trabajo en equipo, la capacidad de establecer relaciones en el beneficio mutuo, interiorizar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, la asertividad o la escucha activa. Todo ello a través de contenidos audiovisuales y dinámicas de e-learning, y la tutorización de un comité técnico compuesto por expertos contrastados en estas facetas.

Ese material se trabaja a través de una plataforma digital que permite a los alumnos aprender de forma muy didáctica mediante vídeos y test de autoconocimiento el método CANVAS, que es un sistema que se enseña en las principales escuelas de negocio para montar una empresa desde cero. A través de una serie de lecciones virtuales, el alumno va conociendo las diversas fases y elementos que conforman este conocido método para crear una empresa.

De manera paralela a toda esa formación, el programa incluye tres charlas de emprendedores que contarán su propia experiencia en el campo del emprendimiento. Los alumnos participantes en esta iniciativa virtual podrán trasladar todas sus dudas y así, conocer cuál fue la motivación o el proceso de constitución de empresas que, en la actualidad, están en funcionamiento, destacan en su sector o tienen alguna cualidad particular que las diferencia dentro de su ámbito. Durante los últimos años, los alumnos han conocido experiencias en el campo del turismo, la moda o la informática. Experiencias que, por otra parte, se han llevado a cabo por profesionales vinculados a la región.