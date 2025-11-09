Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León

La suma PP-Vox daba. Lo tenían claro en el año 2022, cuando empezó la campaña, pero a tres días de las elecciones llegaron sondeos ... que colocaban el susto en el cuerpo a ambos: Vox subía, pero no lo suficiente como para convertir todo su incremento en escaños, y el PP bajaba tanto que no sostenía el punto necesario para lograr la mayoría. Cosas del sistema electoral, más complicado aún en una comunidad autónoma como la de Castilla y León, con nueve provincias con una proporción de escaños muy desigual y un montón de partidos invitados al baile parlamentario.

En circunscripciones pequeñas, como Soria, Zamora, Palencia, Segovia y Ávila, hay poco espacio para las fuerzas minoritarias. Por eso la irrupción de Por Ávila o de Soria ¡Ya! hace mucho daño a los mayoritarios, PP y PSOE. Y una tercera fuerza potente, como lo han sido desde 2015 sucesivamente Podemos, Ciudadanos y Vox, cambia el escenario.

Un cargo de Vox recordaba un dato peculiar en Castilla y León desde que se rompió el bipartidismo y, con él, la hegemonía del PP. La tercera fuerza cuenta con diez escaños casi de partida, siempre que sea capaz de alcanzar un entorno de voto por encima del 12%. Podemos logró 10 en el año 2015 con un 12,1%, pero aquel año también Ciudadanos sumó 5 con un 10,27%. En 2019 el que triunfó, con un 14,94%, fue Ciudadanos, con 12 escaños. Y en 2022, en las anticipadas, Vox logró rentabilizar su 17,64% con 13 escaños.

Ahora todos hacen cuentas. Unas cuentas, lo que llaman trackings (seguimientos de tendencias), que son internas. Ninguno las muestra, pero de lo que dicen se desprenden algunas conclusiones.

La primera es que pueden ser unas elecciones sin ganador. O con un ganador 'derrotado'. Al estilo de aquella frase de Óscar Puente en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo: «De ganador a ganador». En el PSOE aseguran que tienen serias posibilidades de ser primera fuerza. En votos, se entiende. Lo que no quiere decir, a estas alturas de multipartidismo, que vayan a gobernar. En el PP, que aspira a recuperar un número de escaños suficientemente amplio como para desembarazarse de Vox y sus exigencias, cuentan que sus encuestas internas arrojan entre 32 y 34 escaños, a 7 de los 41 que otorgan la mayoría absoluta.

Ampliar Carlos Martínez y Pedro Sánchez, en el acto celebrado en León hace unos días. PSOE Castilla y León

Si las dos cosas se dan, será un triunfo-derrota para ambos. En el PSOE, porque lo que suponga quedarse en el entorno que logró Luis Tudanca, el 30,02% en el año 2022 y el 34,8% en el año 2019, significa no gobernar. Y las encuestas nacionales actuales, aunque muestran un repunte de los socialistas, los ubican entre el 28% y el 30%. En el parlamento castellano y leonés, salvo vuelco drástico hacia la izquierda, no hay mucho margen para que los socialistas pacten y lleguen a la mayoría. Excluidos PP y Vox, deberían sumar tantos escaños como para alcanzar los 41 con las formaciones territoriales y del resto de la izquierda, que hoy aglutinan en las Cortes 9 escaños.

En cuanto al PP, la aspiración es tener una mayoría suficiente, holgada, que evite el pacto obligatorio con Vox y permita jugar con diferentes alternativas si da la suma con otras formaciones como UPL, Soria ¡Ya! o Por Ávila. Quedarse en el 31% que las empresas encuestadoras conceden de media a Feijóo a nivel nacional se traduce, en Castilla y León, a estancarse cerca de los 31 escaños que tiene ahora. En 2019, año de la derrota-triunfo con el pacto con Ciudadanos, el PP se quedó en un 31,5% que le sirvió para ocupar 29 escaños. La bajada del PSOE tres años después le permitió, con un porcentaje inferior, un 31,4%, sumar 31 procuradores.

La campaña tiene pinta nacional Que Vox va a tirar por lo nacional, por sus cuatro ideas-fuerza, está claro. No hay riesgo en esa estrategia que hasta ahora les ha funcionado.Pero parece que el PP hará lo mismo, según fuentes populares. Aunque Alfonso Fernández Mañueco ha hablado de meter a la comunidad «en el podio», entre las tres mejores de España, su discurso virará inexorablemente hacia lo nacional. Es decir:Pedro Sánchez, el influjo del preso Santos Cerdán en la elección del candidato socialista,Carlos Martínez, a través de sus hombres de confianza en Castilla y León, Javier Alfonso Cendón y Manuel Arribas, y los privilegios pactados para Cataluña. Será el PSOE el que tendrá que rebuscar en lo autonómico, en lo más local. Los incendios en León,Zamora, Palencia y Salamanca, principalmente. Y tocarán lo nacional para buscar la reacción de su electorado ante la posibilidad de que se repita en Castilla yLeón un pacto PP-Vox.

Y aquí entran en juego las encuestas internas de Vox. En algunas provincias superan el 20%. Algunos trackings del PSOE, aseguran fuentes parlamentarias, le conceden incluso el 22%. Fuentes de Bambú hablan de que PP y Vox, a nivel nacional, pueden irse al 50% de los votos en conjunto, pero la distribución de ese 50% es otro cantar. Porque la aplicación de la ley D'Hont no significa que el 50% del volumen de votos global se traduzca en un 50% de escaños. Y menos en Castilla y León, con nueve circunscripciones con circunstancias muy distintas.

Un ejemplo con números. Las elecciones autonómicas se juegan principalmente en Valladolid (15), León (13), Burgos (11) y Salamanca (10), que distribuyen el 60% de los escaños en juego. En Valladolid, en el año 2022, hubo un empate a cinco escaños entre PSOE (31,17%) y PP (30,07%). Vox llegó al 19,97% del voto válido con la participación más baja de las tres últimas citas autonómicas, apenas un 63,15% del censo. Se quedó, según la aplicación de resultados electorales de la Junta, a 12.777 votos de conseguir el último escaño, que le tocó al PP. Parecen muchos, pero una vez más la distribución es la clave. Entre ambas fuerzas sumaron el 50,8% de los votos. Pero una subida de tres puntos de Vox, que le sitúe en el 23%, y una ligera bajada del PP, que le deje en el 28,5%, habría igualado las cosas a 4 escaños para cada uno, a pesar de que la suma seguiría siendo la misma en porcentaje de voto para la derecha.

En las circunscripciones más pequeñas es más difícil romper un reparto en el que los mayoritarios marcan la diferencia. Por ejemplo, en Zamora, donde hubo un 3-3-1 para PP, PSOE y Vox. O en Segovia, 3-2-1. Pero es que aquí entran en juego formaciones como UPL, que ahora mismo, según sus sondeos, podría ser la primera fuerza en León. Y eso reduce las opciones para PP, PSOE y Vox. O Por Ávila, que tiene la Alcaldía de la capital y suma dos legislaturas con un procurador y un PP muy desgastado. O Soria, donde Soria ¡Ya! sorprendió a todos con sus tres escaños en 2022, de cinco que había en juego.

La campaña, y eso lo saben todos, cambia cosas. No es un cliché. El propio PP comenzó la de 2022 en alto, con encuestas que le acercaban a la frontera de los 40 escaños, en el entorno de los 38, y acabó en 31. Vox, con un candidato desconocido, logró 214.000 votos en la comunidad. Todo eso en unos comicios en los que 11.000 votantes de 2019 se quedaron en su casa. Y esta vez, hay que recordarlo, Castilla y León no abrirá el ciclo electoral porque por medio se colará Extremadura el 21 de diciembre. La constitución de la Asamblea de Extremadura será, como muy tarde, el 21 de enero, justo después de convocarse las elecciones en Castilla y León. Para entonces ya debería saberse qué pactos o acuerdos han sido necesarios allí. Y eso, seguro, redundará en la campaña autonómica de aquí.