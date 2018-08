El sector espera un año «muy bueno» de girasol con 15.000 hectáreas más Campo de girasoles en Pollos. / Silvia G. Rojo Una primavera lluviosa ha propiciado que el cultivo esté en condiciones óptimas y ahora confían en que acompañen los precios SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Viernes, 24 agosto 2018, 11:00

En apenas quince o veinte días las cosechadoras comenzarán con su rutina en las tierras sembradas de girasol que en esta campaña suman 281.208 hectáreas, según los datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, lo que quiere decir que se han cultivado 15.103 hectáreas más en la comunidad que el año anterior, 376.565 en total. En el campo, los profesionales sonríen y algunos de ellos, como José Estévez, agricultor de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), está convencido de que la cosecha será «excepcional».

«La calidad no puede ser mejor, llovió cuando tenía que llover y la planta almacenó el agua. Ahora hay que esperar a ver cómo maduran y seguramente podremos llegar a los 1.300 kilogramos por hectárea», calcula.

Miguel Ángel Catalán, jefe de cultivos de la cooperativa Acor, coincide en el diagnóstico y recuerda que «el nacimiento fue muy bueno y hay muchas plantas por hectárea que se han desarrollado muy bien».

Las buenas perspectivas de recolección «se van a notar mucho más en el secano donde hay parcelas que no llegaban a mil kilogramos por hectárea y que este año lo van a sobrepasar tranquilamente». En el caso del regadío, «también subirá la producción, pero proporcionalmente no se notará tanto como en el secano», incide Catalán.

La cooperativa tiene cerrados contratos con los agricultores que suman alrededor de 10.000 hectáreas, manteniéndose en cifras similares a las de la campaña anterior. «Cerramos un precio con los agricultores pero si en la campaña el precio es superior, se hace una mejora; el objetivo del contrato es que haya un precio base y que al agricultor le resulte interesante sembrar».

330 euros

La cooperativa ha fijado un precio de 330 euros la tonelada de girasol común y de 370, para el de alto oleico. El agricultor José Estévez es de los que piensa que «es mejor producir sobre contrato y no esperar a ver qué pasa». Es consciente de que «la pipa es lo que más interesa pero si un subproducto como la torta no se vende bien, el precio baja».

A pesar de que las referencias que llegan desde Andalucía, donde provincias como la de Sevilla están en plena campaña y los precios no son demasiado buenos, el agricultor se muestra confiado de alcanzar «como mínimo los 40 céntimos». No es menos cierto que en otros países la cosecha no está resultando buena por eso «si son verdad las noticias que llegan desde Ucrania el precio tiene que subir porque con esto de la globalización da igual donde estés».

En relación al aumento de superficie cultivada, el girasol ha atraído a aquellos agricultores que no pudieron sembrar en su tiempo lo que tenían pensado, como por ejemplo patatas, ya que resultaba imposible entrar en las tierras debido al exceso de agua. «Si en marzo o abril el agricultor no puede sembrar patatas porque no puede entrar en la tierra, puede sembrar girasol», matiza Estévez, «en el secano, en vez de dejarlo de barbecho se ha querido aprovechar que la tierra tenía reserva de agua y lo han sembrado de girasol». En definitiva, «los años que llueve, los girasoles son buenos».

Los agricultores, en cierta medida, esperan con esta campaña de girasol resarcirse de lo sucedido con los cereales de invierno. «Las perspectivas son mejores que en el cereal que se quedó en medias inferiores a lo que se pensaba y aunque ha sido buena cosecha, no ha llegado a excepcional», explica Estévez.

Producciones desiguales

Desde la localidad salmantina de Calzada de Don Diego y la Finca Taragudo en Aldeanueva de Figueroa, Manuel Martín Sagrado, también agricultor, entiende que «las siembras tempranas de girasol están espectaculares; las tardías, debido a las lluvias tan intensas de mayo, van a dar producciones muy desiguales como consecuencia de la mala nascencia» pero aún así, «las previsiones son de que puede ser un año muy bueno». En esta provincia no será hasta finales de septiembre cuando se empiece a cosechar.

La provincia de Burgos es la que, con diferencia, cuenta con más hectáreas sembradas, 65.079, de las que se espera recoger 98.827 toneladas. Le siguen provincias como Valladolid y Soria, en ambos casos rondando las 45.000 hectáreas. Es precisamente Burgos la provincia donde más se ha aumentado la superficie sembrada, unas 6.000 hectáreas más que la anterior.